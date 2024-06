La diòcesi es prepara per celebrar Corpus

La diòcesi de Girona es prepara per celebrar, un any més, la festa de Corpus, que centralitzarà els seus actes demà diumenge. A Girona, aquesta havia de ser la primera celebració presidida pel nou bisbe, fra Octavi Vilà, però finalment serà baixa perquè ha donat positiu per covid-19 i ha hagut de suspendre tota l’agenda del cap de setmana per recuperar-se. Això sí, tant a la capital com a Blanes es faran les tradicionals catifes de flors. A més, Càritas celebrarà el Dia de la Caritat.

Corpus Christi és la celebració del Cos i la Sang de Crist. A la Diòcesi de Girona, un dels centres neuràlgics serà, com cada any, la Catedral. Allà, la celebració començarà a les set de la tarda amb la solemne missa major. En acabar, s’iniciarà la processó del Santíssim des de la porta principal de la Catedral fins arribar a la basílica de Sant Feliu. Cap a dos quarts de nou del vespre es farà la pregària d’adoració, que acabarà amb la benedicció del Santíssim i la reserva.

Com és tradicional, els membres de les confraries gironines elaboraran les catifes de flors en el recorregut entre la Catedral i Sant Feliu, així com a l’interior de la Catedral. En total hi haurà nou catifes, que es confeccionaran al llarg de dissabte a la tarda i diumenge al matí.

Girona, però, no és la única ciutat que lluirà catifes. A Blanes, diferents entitats confeccionaran també demà fins a setze catifes de flors que ocuparan els carrers del nucli històric. La iniciativa està impulsada per l’Associació Estores del Raval amb el suport de l’Ajuntament de Blanes i la Federació Catalana de Catifaires, i compta amb la participació de diferents entitats i artistes del municipi.

Dia de la Caritat

D’altra banda, demà mateix també tindrà lloc el Dia de la Caritat. És per aquest motiu que Càritas promou una campanya de difusió de la seva tasca, que porta per lema «Allà on ens necessites obrim camí a l’esperança».

Així, Càritas Diocesana de Girona fa una crida a dedicar temps als altres a través del voluntariat, mentre que també es poden fer aportacions econòmiques a través de transferències o Bizum. Així mateix, aquest diumenge totes les parròquies de la diòcesi recolliran donatius a benefici de Càritas