La Comissió Europea alerta del potencial desaprofitat de les renovables a Girona

Un informe de la Comissió Europea alerta del potencial desaprofitat per a la generació d’energies renovables que hi ha a les comarques gironines. Segons el novè Informe sobre cohesió econòmica, social i territorial, al territori gironí es podrien generar entre 1.000 i 5.000 MWh per quilòmetre quadrat anuals d’energia solar, eòlica i hidràulica. Segons el mateix document, la implantació d’aquestes energies es podria fer prioritàriament en entorns rurals, que es podrien veure beneficiats de la revitalització econòmica que suposaria.

Per tal d’arribar a l’objectiu de neutralitat climàtica que s’ha marcat Europa per al 2050 -és a dir, que les emissions netes de gasos hivenacle s’equilibrin amb les que absorbeix de manera natural el planeta-, cal que les emissions es redueixin a un ritme més elevat entre ara i 2030 que no pas entre 1990 i 2022. «Complir amb els reptes climàtics i energètics d’Europa requereix estalvi energètic, incrementar el percentatge de renovables, fer un ús més eficient de l’energia i reduir les emissions de carboni», assenyala el text. Unes accions que, segons planteja l’informe, no només serviran per millorar la salut del planeta, sinó que també tindran beneficis econòmics: una reducció de les factures energètiques i una rebaixa de la compra d’energies fòssils, tot reduint la dependència europea de la importació de gas i gasoil.

En aquest context, doncs, la implantació de les renovables serà clau. Es tracta d’una qüestió que en els darrers anys ha generat un fort debat a les comarques gironines, que fins ara han estat un «desert» de renovables, especialment en el cas de les eòliques (actualment no hi ha ni un sol molí de vent instal·lat). Des de l’administració catalana s’està intentant fer una planificació per a la instal·lació d’aquest tipus d’energies (ja que fins ara no n’existia cap), perquè en els darrers anys s’han presentat nombrosos projectes, alguns dels quals amb un fort impacte paisatgístic. Les entitats de defensa del territori, tanmateix, s’oposen a la majoria d’aquests grans projectes, al considerar-los desmesurats i que acabarien danyant de forma irreversible el paisatge. Un cas a part és el parc eòlic marí del Cap de Creus: el Ministeri per la Transició Ecològica ha autoritzat aquest punt com l’únic de Catalunya per a instal·lar-hi l’eòlica marina, generant una forta oposició entre part de la ciutadania. Altres sectors, en canvi, en defensen la necessitat. Des del fins ara govern republicà s’ha defensat que seria una manera de generar prou energia com per no haver de «trinxar» el territori amb altres parcs més petits.

Així doncs, les renovables és un tema candent a la província de Girona, especialment entre municipis petits que veuen «caure» una pluja de projectes sobre els quals no tenen poder de decisió, ja que les autoritzacions depenen d’administracions superoirs.

En aquest context, l’informe de la Comissió Europea planteja la «transició verda» precisament com una oporunitat per als territoris rurals, que és on hi ha una major capacitat de creixement. Segons assenyala, la instal·lació d’aquest tipus d’energies pot generar un creixement econòmic i la creació de llocs de treball qualificat. Això sí, perquè això suceeixi, l’informe també indica que cal avaluar prèviament els possibles impactes en el paistge i la biodiversitat, així com en les comunitats rurals. Per tant, defensa una «transició verda» sempre que hi hagi intercanvi de coneixement, suport tècnic, bones infraestructures de distribució i una digitalització del procés.

