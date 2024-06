Els pagesos tallen aquest dilluns els passos fronterers entre Espanya i França en plena campanya per les europees

Els pagesos tornen al carrer aquest dilluns amb un tall històric i sense precedents que tancarà tots els passos fronterers entre Espanya i França. Les concentracions, que es faran a banda i banda juntament amb agricultors francesos, busquen pressionar de cara els estats i una Unió Europea, en plena campanya electoral. Afectaran des l'Irun passant per Canfranc, Sallent del Gallego, la Seu d'Urgell, Puigcerdà, el Coll d'Ares i la Jonquera. La protesta començarà a les 10 del matí i està previst que s'allargui fins aquest dimarts. El sector reclama una major seguretat alimentària en relació als productes importats, prioritzar els locals i una reducció fiscal en l'ús d'energies per a la producció dels aliments.

Pagesos de diferents punts d'Espanya i de França protestaran aquest dilluns tallant els passos fronterers dels dos estats. Es tracta d'una convocatòria inèdita davant d'unes demandes conjuntes que els afecten per igual i que tenen a veure amb la petició d'aconseguir més seguretat alimentària a través de les anomenades "clàusules mirall" i que s'eliminin els impostos a l'energia que s'apliquen als productors agraris com tenen altres sectors.

El sector torna a les carreteres després de les protestes del mes de febrer que van col·lapsar les principals vies de comunicació durant diversos dies.

En plena campanya per les europees i amb l'objectiu de "pressionar" de cara als comicis tornaran tancar les principals vies de comunicació entre els dos països. En el cas de la Jonquera, els agricultors tenen previst tallar l'AP-7 just a la línia de la frontera. Els francesos, al seu torn, ho faran a l'altra banda.

Sense Unió de Pagesos

A la convocatòria, que lidera entre d'altres Revolta Pagesa, hi donen suport diverses associacions agràries d'arreu de l'estat espanyol, entre elles del País Basc, l'Aragó, Navarra, València, Lleó, Castella la Manxa o Cuenca. A la banda francesa, s'hi suma el Moviment Independent Francès. Unió de Pagesos, que té representació majoritària a Catalunya, però, ja ha anunciat que no s'hi sumarà perquè no veu "legítim" mobilitzar-se en plena campanya electoral per les europees.

El talls començarà al matí i està previst que s'allargui fins dimarts.