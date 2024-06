Un expedient a l’empresa del tinent d’alcalde de Puigcerdà amenaça l’equip de govern

La coalició de govern a l’Ajuntament de Puigcerdà, formada per quatre regidors de Junts i quatre de Futur, ha quedat tocada amb l’obertura d’un expedient per presumpta il·legalitat urbanística a l’empresa Armen Home, del tinent d’alcalde i líder de Futur, Francesc Armengol. Les obres d’ampliació de la benzinera que regenta Armengol han sembrat la desconfiança entre els socis de govern i des de Junts apunten que el futur de la coalició penja d’un fil.

La Junta de Govern local de l’Ajuntament ha obert un expedient sancionador i de protecció de la legalitat urbanística a l’empresa que regenta Francesc Armengol i que gestiona la benzinera a tocar de la frontera amb l’estat francès. L’obertura de l’expedient respon a un informe dels mateixos serveis tècnics municipals que alerten d’infraccions «greus».

L’acta de la Junta de Govern explicita que la incoació d’un expedient de protecció de la legalitat urbanística presumptament vulnerada es deu als següents fets: «a totalitat d’obres descrites en l’informe emès per l’arquitecte municipal s’ha realitzat sense el corresponent títol administratiu habilitant. S’ha augmentat el sostre edificat de la finca, tenint en compte que els porxos computen el 50% de la seva superfície. De la mateixa manera, s’ha augmentat l’ocupació de l’edificació. I s’està executant una activitat sense permís d’obertura». Davant d’aquest informe, la Junta de Govern ha ordenat a Armen Home a aturar les activitats no permeses. Des de l’equip de govern s’han mostrat confiats que Armengol tanqui els serveis i eviti haver de fer-ho a la policia.

Es pot trencar el Govern?

Francesc Armengol ha reiterat que, en l’àmbit empresarial, tal com han expressat ja els representants oficials d’Armen Home, les irregularitats es limiten a una qüestió administrativa i ha remarcat que, en tot cas, l’espai de rentar vehicles de la benzinera ja està tancada. En l’àmbit polític, Armengol ha remarcat que el Govern de Puigcerdà continua treballant amb «transparència» activant aquest expedient i, pel que fa a la relació amb els socis de Junts, ha argumentat que «si ells volen trencar, ens ho hauran de dir, i si nosaltres volem trencar, els ho direm. Sé que hi ha gent que ens té ganes. Nosaltres també ho analitzarem i fins que no es demostri el contrari formem una coalició. Si perquè abans d’entrar a l’Ajuntament es va fer una irregularitat administrativa a l’empresa en la que soc accionista, que és l’única cosa que s’ha fet, volen trencar, doncs haurem d’analitzar fins a quin punt volen que continuem junts o volem que continuem junts. Hem parlat i hem de decidir conjuntament el que fem».

«Esperar la resolució»

Per la seva banda, l’alcalde de Puigcerdà, Jordi Gassió, ha emfatitzat que «de moment el que hem fet és obrir un expedient, que és un procediment tècnic, i hem d’esperar que es resolgui, amb la qual cosa podria passar que tan sols es tractés efectivament d’una irregularitat administrativa». Sobre l’estat de la coalició, l’alcalde ha remarcat que la fortalesa del grup és ara la mateixa de fa un any i ha apuntat que, «en tot cas, quan es resolgui l’expedient ja en parlarem. Si es demostrés que hi ha irregularitats urbanístiques greus, ja prendrem les decisions, però llavors potser no els quatre de Junts sinó tots, però ara és encara massa d’hora».

La situació ha trencat la confiança a l’equip de Govern que ara encapçala l’alcalde Jordi Gassió (Junts). Els regidors es plantegen com poden demanar a la població el compliment de les normes, amb la vista posada en la imminent renovació del servei de recollida de la brossa, si els mateixos mandataris locals no compleixen la llei. Un trencament obert de la coalició o tan sols la discrepància de tres regidors donaria un nou rol al grup a l’oposició d’ERC, que amb cinc regidors va guanyar les eleccions. n