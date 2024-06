Les atencions psicològiques per emergències baixen un 29% a Girona

El Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya compta amb un equip de 50 psicòlegs que donen atenció presencial i no presencial als ciutadans i suport emocional a professionals de les emergències i de la xarxa pública de salut. El rol dels professionals de la psicologia d’emergències ha anat adquirint més importància, i han començat a tenir molta més demanda en els darrers anys. De fet, el 2023, l’equip de psicòlegs del SEM va fer prop de 28.000 assistències a tot Catalunya. Sense anar més lluny, durant el 2020 es va registrar a Catalunya un increment del 127% dels trastorns d’ansietat i un augment del 33% de casos de depressió i altres trastorns mentals com a conseqüència principalment de la pandèmia.

Aquest creixement va propiciar un canvi de model per tal de donar resposta a les necessitats actuals i de futur de la cura de la salut emocional, garantint una assistència sanitària integral que engloba tant la salut física com la salut mental de les persones.

Tot i l’increment general de la demanda, en el cas de la Regió Sanitària de Girona hi va haver una davallada d’atencions l’any passat respecte a l’any anterior. Concretament, segons dades del SEM, el 2023 es van fer 548 atencions, mentre que el 2022 en van fer 776. D’aquesta manera, l’any passat hi va haver un descens del 29%.

«Aquestes dades són un signe dels avenços que es produeixen en aquest camp de la psicologia», apunten des del SEM. En el passat, aquests professionals intervenien exclusivament en situacions de grans catàstrofes. Actualment, en canvi, fan esdeveniments «d’alt impacte emocional» que poden sorgir en situacions més quotidianes. Entre els principals successos hi ha el suïcidi, la mort sobtada, la violència sexual, la violència en la parella o l’assetjament entre els adolescents.

Situacions diverses

«En situacions com ara un accident de trànsit greu, un desastre natural, una agressió sexual o un intent de suïcidi en curs, la psicologia de crisis i emergències pot tenir un paper clau per a les persones que s’hi enfronten. Per fer-hi front, l’atenció precoç sol ser l’eina més eficaç. Els experts apunten que les possibilitats de recuperació augmenten durant les primeres hores i es redueixen a mesura que transcorre el temps des que es produeix l’incident, de manera que la intervenció tendeix a ser més útil com més aviat té lloc», explica la doctora Alba Pérez González, psicòloga i professora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

La psicologia d’emergències actua en els primers moments després d’una crisi, durant la fase d’estrès agut de la persona. «Nosaltres intervenim per facilitar que es doni una resposta natural d’afrontament i per evitar complicacions, abans que aquestes puguin sorgir».

La reacció d’estrès agut és una resposta immediata i no és, en cap cas, patològica per si mateixa. Amb tot, la intervenció del psicòleg d’emergències és clau per evitar que, per exemple, posteriorment aparegui una sensació d’inseguretat o de culpabilitat i de pessimisme davant el futur. Per fer-ho, és important identificar factors de risc que incrementen la probabilitat que la persona desenvolupi un trastorn», explica Alba Pérez.

Tots els professionals de l’equip tenen una funció polivalent. D’una banda, tenen coneixements especialitzats en l’àmbit de les emergències i capacitat per donar atenció psicològica presencial en situacions complexes i, d’altra banda, poden oferir atenció no presencial als ciutadans o professionals de la xarxa de salut pública que ho necessitin.

Malgrat tot, cal tenir present que la psicologia d’emergències és una disciplina jove amb una base de coneixement científic i de recerca encara escassa. És per això que el SEM i la UOC organitzen el primer Congrés Nacional d’Avenços en la Intervenció Psicològica en Crisis i Emergències. L’objectiu és posar en comú les últimes novetats de la intervenció psicològica en crisis i emergències, i s’hi faran tallers en què intervindran professionals d’entitats rellevants en aquest àmbit.

