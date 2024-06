Les morts per accident a les carreteres gironines es redueixen a la meitat

Girona és la província de Catalunya que menys morts ha registrat per accidents a la carretera durant els cinc primers mesos d’aquest 2024. N’han estat un total de quatre, una xifra que és la meitat que en el mateix període de l’any passat. De fet, durant el passat mes de maig no hi va haver cap accident mortal a les carreteres gironines.

Totes les demarcacions catalanes han reduït el nombre de víctimes mortals per accident de trànsit, tot i que Barcelona continua sent la que més en registra, 21 des que va començar l’any, cinc menys que en el mateix període de 2023. La segueix Tarragona, amb catorze morts, dues menys que l’any passat, i després hi ha Lleida, amb nou, també dues menys que el 2023. Així, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT), fins al 31 de maig han perdut la vida 48 persones en 45 accidents mortals a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

Durant el mateix període de l’any passat, van morir 61 persones en 51 sinistres mortals, el que suposa una reducció del 21%. Si ho comparem amb el 2019 (any de referència), període en què van morir 69 persones en 66 sinistres, la reducció és del 30%. En aquests primers cinc mesos s’han registrat 280 persones ferides greus en accident de trànsit, que són quasi les mateixes que en el mateix període del 2023, però un 10% menys respecte al 2019.

Menys morts a l’AP-7

A l’AP-7 es manté la reducció de víctimes mortals. Durant els primers cinc mesos del 2019, abans que el trajecte per l’autopista fos gratuït, es van produir 4 víctimes mortals, la mateixa xifra que el 2023. El 2022, durant aquest període, la sinistralitat a l’AP-7 havia augmentat fins a les 13 víctimes mortals. Enguany, s’ha registrat només una víctima mortal des de principis d’any. n