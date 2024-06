La majoria d'intoxicacions per fàrmacs inadequats passen en menors de 6 anys

La farmacèutica Raquel Aguilar, de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, adverteix que «les intoxicacions accidentals de fàrmacs en nens continuen passant» i, de fet, la majoria d’intoxicacions per consum inadequat o accidental de fàrmacs es produeixen en menors de 6 anys.

Així es reflecteix a l’Observatori Toxicològic de la Societat Espanyola d’Urgències Pediàtriques (SEUP), que assenyala també un repunt a partir dels onze anys. A la meitat dels casos, els tòxics implicats són medicaments.

L’experta ha posat en relleu aquestes dades durant la celebració del taller Mantingui’s fora de l’abast dels nens: medicaments d’adult altament tòxics a la infància, emmarcat al programa del 27è Congrés Nacional de la Societat Espanyola de Farmacèutics d’Atenció Primària ( SEFAP), que va reunir des de dimecres fins divendres al Palau de Congressos de Girona prop de 400 farmacèutics d’atenció primària de tot Espanya.

Amb tot, les consultes als serveis d’urgències hospitalaris per exposició a substàncies tòxiques són baixes a països com Espanya -al voltant del 0,2-0,3% segons les publicacions científiques.

«Encara és habitual l’emmagatzematge de les farmacioles de medicaments domèstics al lavabo o la cuina a l’abast dels més petits. I tampoc no hem d’oblidar que alguns medicaments d’ús habitual en adults són molt atractius per als nens, per les seves formes i colors, moltes vegades similars a caramels, per la qual cosa s’ha de tenir una precaució especial amb l’emmagatzematge de la medicació crònica dels adults quan es conviu amb nens petits», recomana Aguilar.

L’experta va reconèixer durant la seva intervenció que la major part de vegades aquestes intoxicacions són producte de substàncies poc tòxiques, per la qual cosa els pacients són donats d’alta directament des dels serveis d’urgències. Tot i això, matisa, «en un percentatge molt baix, les intoxicacions poden arribar a ser molt greus i comprometre la vida del pacient».

Ideació suïcida

«En els darrers anys, per exemple, estem vivint un increment preocupant d’adolescents que visiten els serveis d’urgències a causa d’ideacions o temptatives suïcides. Les intoxicacions per medicaments en adolescents amb finalitat suïcida han augmentat des de la pandèmia de la covid-19 i el paracetamol és un dels medicaments més utilitzats», alerta

Tot i que tots els medicaments són perillosos per als nens, Aguilar assenyala que hi ha alguns principis actius capaços de produir intoxicacions «més greus o fins i tot letals en nens».

Dins aquest grup, alguns d’aquests fàrmacs són capaços d’assolir la dosi altament tòxica en un nen d’uns 10 kg de pes amb tan sols la ingesta d’un comprimit o culleradeta.

«Es tracta de formulacions destinades a adults i, entre aquestes, es trobarien els medicaments opiacis, els antidepressius tricíclics, els antipsicòtics, els antiepilèptics, o els antagonistes del calci. També s’inclourien en aquesta categoria alguns suplements o preparats de venda lliure a les farmàcies com el camfor, els suplements nutricionals o els olis essencials», enumera.

Consciència sobre la perillositat

En aquest sentit, segons la farmacèutica, és «important» que la població adulta sigui conscient de la perillositat que comporten per als més petits els medicaments que consumeixen de forma habitual.

«No es tracta només de guardar fora de l’abast dels nens les farmacioles domèstiques, sinó també la medicació que prenen diàriament que moltes vegades està a la vista i al seu abast.

En aquest sentit, els sistemes personalitzats de dosificació, que són una eina de gran utilitat per augmentar l’adherència en els pacients polimedicats, són especialment atractius per als nens per les seves formes i colors i, per tant, caldria prestar una atenció especial per evitar que hi accedeixin», recomana Aguilar Salmerón.

Així, també destaca la importància que tant la població com els professionals mèdics mai no infravalorin la sospita d’ingesta d’un medicament en un nen, per petita que sigui aquesta.