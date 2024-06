Nou mesos d’obres per reurbanitzar el passeig i l’entorn del Monestir de Sant Joan de les Abadesses

Les obres de reurbanització del sector de l’avinguda i el passeig Comte Guifré, les places Torres i Bages, Abadia i el pont de la Plana de Sant Joan de les Abadesses, afectaran durant nou mesos als veïns d’aquestes zones i també dels barris de la Plana i el Molí petit, que tenen només un punt de sortida cap a la resta del municipi. L’alcalde Ramon Roqué (MES) va fer una reunió amb els santjoanins per demanar-los ajuda a l’hora de minimitzar les molèsties que durant aquests mesos s’ocasionarà entre els vilatans. L’afectació més gran serà pel trànsit rodat que veurà alterades les seves rutines. Mentre durin les tasques que inclouen el soterrament de serveis, la conversió de tot l’espai en una plataforma única, i la col·locació durant gairebé mig any de peces de pedra, els conductors hauran d’adaptar-se als talls que pot haver-hi per sortir dels seus domicilis. L’Ajuntament està estudiant si col·loquen semàfors per regular algun pas, i fins i tot utilitzar el carrer Major com a vial de sortida pels veïns.

Dilluns vinent ja començarà l’activitat amb la descàrrega de tanques per perimetrar una actuació que s’iniciarà per la part del passeig on hi ha el BBVA. Les obres s’iniciaran al voltant del dia 10 de juny, i està dividida en dos lots, que executarà una sola empresa que va guanyar-ne els concursos. Aquesta unificació ajudarà a la coordinació entre els lots, que avançaran simultàniament. La reforma està subvencionada pels fons europeus Next Generation, que exigeixin que estigui enllestida abans del 15 de març de l’any vinent. Roqué lamentava l’escàs temps de maniobra a l’hora de redactar el projecte, licitar-lo i executar-lo, tot plegat en un termini de dos anys iniciats el 2023. Mentre el passeig estigui afectat, l’activitat de les terrasses dels bars que hi cohabiten s’haurà d’ajustar a les circumstàncies de cada moment, tot i que en alguns moments deixaran d’estar actives. També estan buscant una nova ubicació pel mercat setmanal dels diumenges al matí, que no pot anar a una plaça Clavé que també està en obres, i que possiblement s’acabarà instal·lant davant de l’escola Mestre Andreu.

Una vila empantanegada en obres

La subvenció europea de 2.043.592 euros pel projecte global de reurbanització i reordenació dels espais del passeig i l’entorn del Monestir i de la plaça Clavé, convertiran Sant Joan en un poble en obres durant el que queda d’any i l’inici de 2025. A l’actuació que començarà al juny, hi cal afegir les obres de culminació del projecte urbanístic dels carrers de la Vila Vella, que ja van començar amb més retard del que esperava l’Ajuntament, i que des del gener han patit alguns endarreriments més. Una arqueòloga vetllarà per si es troben restes d’interès històric, una possibilitat que podria perllongar-les durant més temps.