El concurs de la Diputació "Això pinta bé!" guardona dotze centres

Estudiants d'escoles i instituts de la demarcació de Girona han rebut avuis els premis de la desena edició del concurs de dibuix «Això pinta bé», que forma part dels programes pedagògics de la Diputació de Girona.

Les escoles i instituts premiats en aquesta desena edició del concurs han estat l’Escola Montpalau - ZER El Llierca (Argelaguer); l’Escola La Draga, l’INS Pere Alsius i Torrent i l’Escola Can Puig (Banyoles); l’INS la Bisbal (la Bisbal d’Empordà); l’Escola Castellroc (Castellfollit de la Roca); l’Escola Maria Àngels Anglada (Figueres); l’INS Jaume Vicens Vives (Girona); el CEE Joan Riu (Sant Gregori), i l’Escola Pedralta (Santa Cristina d’Aro).

Concurs de relats

Secundària: de 1r a 3r d’ESO

Títol: La veritat de tot

Escola:

Autoria: Afra Pi Lavall, 1r d’ESO, 12 anys

Secundària: 4t d’ESO, batxillerat o cicle formatiu

Títol: Amb els ulls plens de llàgrimes

Escola: INS la Bisbal, la Bisbal d’Empordà

Autoria: Afra Galindo Sánchez, 2n de batxillerat, 18 anys

Del mar als cims

Concurs artístic

Infantil

Primera classe guardonada: Títol: Obrador de natura

Escola: Escola La Draga, Banyoles

Autoria: Alumnes d’I3, 3 anys

Segona classe guardonada: Títol: L’estany de Banyoles amb la mirada de Judit Scott

Escola: Can Puig, Banyoles

Autoria: Alumnes d’I5, 5-6 anys

Primària

Primera classe guardonada: Títol: Cuidem el bosc: castell de Solius

Escola: Escola Pedralta, Santa Cristina d’Aro

Autoria: Alumnes de 6è B de primària, 11-12 anys

Segona classe guardonada: Títol: El mar té problemes

Escola: CEE Joan Riu, Sant Gregori

Autoria: Haimadou Conteh, primària, 13 anys

Concurs de relats

Secundària: de 1r a 3r d’ESO

Classe guardonada: Títol: El misteri dels ocells desapareguts

Escola: INS Pere Alsius i Torrent, Banyoles

Autoria: Arlet Bardera Gimeno, 1r d’ESO, 12 anys

Secundària: 4t d’ESO, batxillerat o cicle formatiu

Classe guardonada: Títol: Des de la mirada d’un fosc aguilot

Escola: INS Pere Alsius i Torrent, Banyoles

Autoria: Mar Garcia Puigvert, 4t d’ESO, 15 anys

Els premis consisteixen en un diploma, una llibreta i un bolígraf per als alumnes de la classe guanyadora, i en una dotació econòmica per al centre educatiu premiat, que s’ha de destinar a finalitats educatives, a millorar l’eficiència energètica del centre o a dur a terme accions d’accessibilitat.

Els premis són de 600 euros per a la primera classe guanyadora i de 300 per a la segona classe guardonada en el concurs de dibuix. En el cas dels relats, el premi és de 600 euros per a les dues classes guardonades. La Diputació de Girona convertirà els relats guanyadors en un recurs accessible al web dels Programes Pedagògics i, alhora, els agruparà en un llibre en paper que es distribuirà a les biblioteques i escoles de les comarques gironines, en format accessible i de lectura fàcil.

El propòsit d'aquest concurs és "relacionar els alumnes d’infantil, primària, ESO i batxillerat de la demarcació amb els centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni natural i cultural del territori, i, posteriorment, motivar un treball reflexiu a l’aula sobre el contingut après per afavorir la sensibilització i conscienciació de l’alumnat amb el medi ambient i la memòria històrica", expliquen des de la Diputació.

Els participants en el concurs d’enguany són els que, durant el curs 2023-2024, han intervingut amb la seva classe en algun d’aquests programes. Tots han assistit aquest matí a l’acte, en el qual han estat presents també el vicepresident quart i diputat de Cultura, Jordi Camps, i el diputat de Medi Ambient, Josep Maria Bagot.

En aquesta edició, s’han presentat un total de 76 treballs entre dibuixos i relats. Les activitats han comptat amb la participació de 30 centres educatius de les comarques gironines, 19 en el programa «Indika» i 11 en el programa «Del mar als cims». El diputat de Medi Ambient, Josep Maria Bagots Amat, ha posat en relleu l’interès de les escoles a participar en les activitats educatives que promou la Diputació de Girona durant el curs escolar. «Són unes activitats que a la vegada permeten conscienciar l’alumnat de la diversitat de la societat i de la necessitat de dur a terme accions d’accessibilitat, perquè tothom tingui accés a la cultura. Només si coneixem el nostre entorn, el podrem estimar i donar-li la importància necessària per contribuir a preservar- lo i poder-ne gaudir en el futur», ha assenyalat.

Jordi Camps, diputat de Cultura, ha insistit en la importància de la participació: «Sense la vostra entrega i els vostres treballs, aquest concurs no tindria sentit». I ha afegit: «Cal donar la importància que pertoca al patrimoni cultural i natural del nostre territori. Aquest projecte, amb aquests premis, aposta per l’estudi i la reflexió posterior a l’activitat a l’aula i pel treball cooperatiu en el marc escolar».