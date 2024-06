Més d'un centenar de tractors bloquegen l'AP-7 a la Jonquera des de les deu del matí. Els concentrats, de banda i banda dels Pirineus, han arribat just al punt de l'autopista que separa Espanya i França alhora escortats per la policia. A la banda, catalana hi ha participar uns 150 tractors i a la francesa, sis més. El sector reclama s'apliquin les anomenades "clàusules mirall" en les importacions de productes i menys pressió fiscal en els costos de l'energia. "Ens hem de salvar i que ens escoltin des d'Europa", assegura el portaveu de Revolta Pagesa, Martí Planas. La previsió és que el tall, que s'estén a tots els passos fronterers que hi ha entre els dos països, s'allargui fins aquest dimarts al matí.

Els pagesos han tornat a la carretera aquest dilluns en una jornada històrica que uneix, per primera vegada, els agricultors de tots dos països. En un acte simbòlic, els tractors francesos han arribat conjuntament amb els catalans i s'han ubicat just al punt on els cartells indiquen l'entrada a França i Espanya.

Tot i la poca afluència d'agricultors a la banda francesa, Planas es mostra satisfet amb la resposta que han tingut la convocatòria tenint en compte que es tracta d'una setmana "amb molta feina". "És una escapada d'un dia i s'ha de fer l'esforç. Hem de lluitar pel nostre futur", afirma.

Pel que fa a les reivindicacions, recorda que reclamen "l'efecte mirall" amb la resta països. "No pot ser que a nosaltres ens demanin una llista infinita de coses i als altres països que venen aquí, res", assegura.

En aquest sentit, diu que han decidit fer-ho a les portes de les eleccions europees per intentar pressionar. "Últimament cada cop anem a pitjor, s'ha de fer alguna cosa ja. Cada vegada hi ha menys explotacions. Ens hem de salvar i que ens escoltin des d'Europa", remarca. Sobre el fet que Unió de Pagesos s'hagi desmarcat de la convocatòria, Planas diu que hi hauria de ser "tothom" i que "això no va de banderes". "Jo no pregunto a ningú que vota. Anem tots a una i a mort", assegura.

Diversos tractors entravessats impedeixen el pas de camions de mercaderies i vehicles privats pel Coll d'Ares / Lourdes Casademont / ACN / ACN

D'altra banda, Planas diu que "amb l'excusa del canvi de Govern" encara no s'han complert alguns del compromisos adoptats en les anteriors mobilitzacions del febrer.

Els pagesos del Ripollès i el Vallespir tallen el Coll d'Ares per reclamar "solucions i no pedaços"

Una cinquantena de pagesos del Ripollès i el Vallespir tallen des d'aquest matí la C-58 al Coll d'Ares. En un ambient tranquil, diversos tractors entravessats impedeixen el pas de camions de mercaderies i vehicles privats per aquesta via. Només obriran en cas d'emergència. També hi ha diversos efectius de la Guàrdia Civil, els Mossos i la Gendarmeria. Un dels pagesos que es manifesta, Jordi Juanola, ha reclamat "solucions i no pedaços" als governs tant de Brussel·les, Madrid com de la Generalitat. De la seva banda, el portaveu de Revolta Pagesa al tall, Joan Moret, ha lamentat la convocatòria catalana d'eleccions: "Hem perdut moltes oportunitats i pactes que havíem fet". "Ara haurem de tornar a començar des de 0", ha criticat.

Els pagesos reactiven les protestes i tallen els principals passos fronterers amb França

Els pagesos han reactivat aquest dilluns les protestes amb l'objectiu de fer sentir la seva veu a Europa en plena campanya electoral. Diversos tractors bloquegen des de les deu del matí els principals passos fronterers amb França. Els agricultors tallen l'AP-7 a la Jonquera, la C-38 al coll d'Ares (Ripollès), l'N-152 a Puigcerdà, l'N-145 a la Seu d'Urgell i l'N-230 a Bossòst (Vall d'Aran). Convocada per Revolta Pagesa, la protesta està previst que s'allargui durant 24 hores i té el suport de diverses associacions agràries d'arreu de l'Estat i també dels agricultors francesos. Els pagesos reclamen més seguretat alimentària sobre els productes importats, prioritzar els locals i menys pressió fiscal en les energies.

Cap a les vuit del matí els tractors ja han sortit des de diversos punts per dirigir-se cap a les fronteres. El tall més matiner ha estat en el tall a la Jonquera. Una quarantena de tractors han pujat des de Figueres i cap a quarts de deu ja han tallat l'AP-7 en sentit nord, provocant desviaments cap a l'N-II i l'A-2. En aquest punt també hi donen suport agricultors francesos que han fet nit a Perpinyà.

El Servei Català de Trànsit també ha informat que al Coll d'Ares s'ha tallat la circulació cap a les 9.45h del matí. A la Seu d'Urgell des de les 9.30h aproximadament els tractors han provocat circulació amb congestió a l'alçada de la Ribera d'Urgellet.

El sector ha tornat a les carreteres després de les protestes del mes de febrer, que van col·lapsar les principals vies de comunicació durant diversos dies. Aquesta vegada, però, Unió de Pagesos, que té representació majoritària a Catalunya, no hi dona suport perquè no veu "legítim" mobilitzar-se en plena campanya electoral per les eleccions europees.