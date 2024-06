La Fundació SERGI inicia la quarta campanya de microbeques per a joves en risc d'exclusió

La Fundació SERGI inicia, per quart any, una campanya de microbeques per donar oportunitats educatives a joves en risc d’exclusió. Durant les tres passades edicions l'entitat va recaptar prop de 21.000 euros i va poder becar i acompanyar 78 joves de les comarques gironines .

El tret de sortida de la campanya que busca fons per fons per pagar matrícules, materials i desplaçaments per poder estudiar es portarà a terme el dijous 6 de juny, en un acte públic sota el títol “Amb TU, segueixo!”. L’acte es farà a Salt davant la Coma Cros a les sis de la tarda i comptarà amb el testimoni de joves i de professionals de SERGI, i un concert de la cantant gironina TRAMMA. Durant l’acte es compartiran les necessitats i oportunitats a què s’afronten aquestes persones joves (de 16 anys en amunt) i es farà un recull de les beques donades i de la importància de realitzar un bon acompanyament. Concretament, s’han recaptat prop de 21.000 euros, entre aportacions de particulars i donacions, que han servit per fer front a despeses de matrícules (50%), material tecnològic i específic (25%), transport (15%) i altres ajudes com taxes i homologacions (10%) durant els tres darrers cursos (2021-22, 2022-23 i 2023-2024).

Enguany, l’objectiu de la campanya torna a ser "poder donar oportunitats educatives pel curs 2024-25 a 30 joves de les comarques gironines i a les seves famílies", que la Fundació SERGI ja acompanya des dels diferents programes d’acompanyament socioeducatiu. I amb aquesta intenció, des del 6 de juny i durant tot el mes de juliol es poden realitzar aportacions econòmiques a través del web de la fundació.

Oportunitats educatives per a la inclusió

Poder estudiar el que es desitja és un privilegi que moltes persones no poden assolir, sobretot quan es tenen problemes socioeconòmics, de residència o de mobilitat, entre d’altres. Moltes persones joves abandonen els estudis per falta de recursos i s’allunyen així de millorar les seves expectatives de vida en un moment clau: la transició cap a l’edat adulta.

A Catalunya, la taxa d’Abandonament Escolar Prematur (AEP) és del 14%. Són joves que no aconsegueixen el graduat en Educació Secundària Obligatòria, segons dades de l’Idescat del 2023. El sistema educatiu ofereix, a part de la mera repetició de curs, itineraris formatius alternatius com els diversos programes de formació i inserció laboral (PFI). Una vegada superat un d'aquests programes, si es vol, es pot continuar la formació cap als Cicles Formatius de Grau Mitjà, completant així un sistema que, amb més o menys èxit, vol donar oportunitats per a tot l’alumnat.

Tanmateix, aquestes persones adolescents en situació de fracàs escolar i que, en molts casos, estan en risc d’exclusió social degut a la seva situació vulnerable, necessiten un acompanyament i una ajuda econòmica que els permeti retornar als itineraris formatius reglats o optar als no-reglats o laborals. La formació post-obligatòria (PFI’s, cicles formatius, batxillerat o formació ocupacional), té un cost econòmic que moltes famílies no poden permetre’s, ja sigui per l’import de les matrícules, el material de text/tecnològic o els desplaçaments. Aquest obstacle, no només desanima la continuïtat dels seus estudis, sinó que pot abocar a un abandonament del seu itinerari de vida o desconfiança en la comunitat que l’envolta, fet que no ens podem permetre com a societat.

Des de l’àrea d’educació de la Fundació SERGI es porten a terme diferents projectes d’acompanyament socioeducatiu a persones joves en risc d’exclusió social en el territori gironí. Actualment a Girona, Salt, Celrà i Lloret de Mar. La constant situació que any rere any es detecta entre aquests adolescents, requereix la necessitat d’aconseguir fons econòmic per a poder donar-hi resposta. Per aquest motiu, des del curs 2021-22 es realitza la campanya “microBeques 16+” que consisteix a aportar petites beques que donin oportunitats educatives a aquestes persones joves de 16 anys o més.