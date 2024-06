Impulsen una jornada d'oci gratuït per joves a Porqueres

La zona esportiva de Porqueres acollirà el 20 de juny el projecte "El Rebot" impulsat pel Servei de Joventut del Consell Comarcal del Pla de l'Estany per oferir als joves una alternativa d'oci gratuïta. L'esdeveniment admet joves des dels 12 fins a 29 anys i es durà a terme entre el camp de futbol i la piscina municipal. Hi haurà dues parts: la primera, "Wipe out", serà una competició entre equips d'entre cinc i deu persones que consistirà a passar diverses proves amb inflables i altres atraccions al camp de futbol. La segona serà un concert amb DJ en directe durant el bany a la piscina. Segons indica l'ens comarcal, es farà en dues parts segons la franja d'edat: els joves de 1r i 2n d'Eso la faran entre les cinc i les deu de la nit, i a partir dels 16 anys s'iniciarà a partir de les vuit del vespre. Es preveu que s'allargui fins a la mitjanit.

Per ara, ja s'hi han inscrit 30 equips. El període per apuntar-s'hi és fins al 7 de juny.

Pertinença a la comarca

El conseller de Joventut del Consell Comarcal, Àlex Esteba, ha explicat que les activitats tenen l'objectiu de fer "créixer el sentiment de pertinença a la comarca entre els joves" tal com s'ha fet amb projectes com el Ressó o el Play Stany.

Per la seva banda, la tècnica de Joventut, Flora Comas, ha apuntat que "hem volgut donar un espai i una activitat ara que acaba el curs als joves de 1r i 2n d'ESO i als majors de 16 anys tenint en compte que els de 3r i 4t d’ESO ja gaudeixen d’una festa final que es fa des de l’Ajuntament de Banyoles".