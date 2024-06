L'Alt Empordà gairebé triplica la seva pluja habitual al mes de maig

El mes de maig ha estat «molt plujós» a l’Alt Empordà, al nord del Baix Empordà i a l’extrem nord del Gironès. Segons l’informe del Servei Meteorològic de Catalunya, a l’Alt Empordà pràcticament s’ha triplicat la mitjana de pluviometria habitual en aquest mes, però en altres punts de Catalunya no ha caigut tanta aigua: el mes de maig ha estat «sec» i «molt sec» a punts del prelitoral i litoral sud de la Plana de Lleida.

El mes de maig ha estat meteorològicament inestable a les comarques gironines. A part de la forta pluja recollida a l’Alt Empordà (que ha permès relaxar les mesures anti-sequera a la major part de la comarca), en aquesta mateixa comarca es va arribar a registrar un tornado el dia 16, entre Cabanes i Masarac. Feia sis anys que no es produïa un fenomen d’aquestes característiques a la comarca: concretament, des del gener de 2018.

El Servei Meteorològic recorda que el maig és, climàticament, un mes plujós, amb mitjanes per sobre dels 40 litres per metre quadrat al conjunt de Catalunya, tot i que al Pirineu se sol arribar fins als 100 i al pre-Pirineu als 80. En aquesta ocasió, tanmateix, la distribució de les precipitacions ha estat molt desigual, ja que el nord de les comarques gironines ha estat més plujós de l’habitual però en canvi al sud de Catalunya les precipitacions s’han situat per sota la mitjana. I el mateix ha passat amb les temperatures: a la major part de les comarques de Girona han estat un pèl més fredes de l’habitual, mentre que a alres parts del país s’han situat per sobre la mitjana.