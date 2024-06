Maig molt plujós a l'Empordà i al nord-est del Gironès

El maig ha estat molt plujós a l'Alt i el Baix Empordà i a l'extrem nord del Gironès; plujós al quadrant nord-est i alguna zona del Pirineu occidental i, en canvi, sec i molt sec a punts del prelitoral i litoral sud i de la plana de Lleida. Així, el maig ha deixat registres per sobre dels 40 litres per metre quadrat a gran part de la meitat nord del país, dels 80 al Prepirineu i més de 100 al Pirineu. Tot i això, aquestes quantitats no han estat suficients per arribar a la mitjana climàtica, a excepció de l'Empordà, on s'ha superat. En la segona meitat del mes s'han produït fenomens violents com tempestes amb intensitat de precipitació elevada i acompanyades de pedra. Fins i tot, el 16 de maig es va produir un tornado a Cabanes i Masarac.

El treball de camp fet des del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha permès estimar que aquest tornado va ser d'intensitat IF1,5, segons l'escala internacional de Fujita. Feia sis anys que no hi havia un tornado a l'Alt Empordà, des del gener del 2018.

Un primer front va creuar Catalunya l'1 i 2 de maig amb aire molt fred al seu centre. Això va provocar precipitació al terç nord i extrem sud del país, i va afectar especialment el Baix Empordà i la Garrotxa, on puntualment es van superar els 50 litres per metre quadrat. Es van registrar fins a 63,2 litres per metre quadrat a Verges, 52,5 a Maià de Montcal i 51,6 a Tallada de l'Empordà.

Posteriorment, un altre front va creuar el país el 7 i 8 de maig i va deixar neu a gran part del Pirineu, acumulant entre 2 i 20 centímetres de neu nova, especialment al Pirineu occidental.

Un altre front de característiques semblants als de principis de mes, va provocar una tongada de tempestes entre el 14 i el 16 de maig, que van deixar quantitats per sobre dels 30 litres per metre quadrat al nord-est, prelitoral central i arribant a tocar la línia de la costa de Barcelona i Tarragona. Entre les quantitats més destacades hi ha 49 litres per metre quadrat a Constantí, 45,7 a Castellar del Vallès i 39,7 a Vilobí d'Onyar.

En un altre episodi de tempestes, el 20 i 21 de maig, es van assolir els 43,6 litres a Lliurona i els 40,4 al Pantà de Darnius-Boadella. Per últim, el mes va acabar amb nous fronts el 30 i 31 de maig al Prepirineu oriental, especialment al Berguedà, el Lluçanès, Osona i el Ripollès. Es van recollir més de 30 litres per metre quadrat, arribant a superar els 50 a Castellar de n'Hug (56,9).

Maig fred a la meitat nord i càlid a la resta

Pel que fa a les temperatures, maig ha estat termomètricament normal, amb lleugeres anomalies negatives al nord i positives al sud. Així, estacions com la de Palafrugell van registrar una anomalia negativa d'1,4 graus, mentre que la de Falset va tenir una anomalia positiva d'1,2 graus.

D'altra banda, la irradiació solar global ha estat per sota de la norma al terç nord de Catalunya, punts de la plana de Lleida i serra del Port. En canvi, ha estat per sobre a l'altiplà central i al litoral sud. A la resta, s'ha de qualificar de normal.