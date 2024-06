El radar de tram de Cassà a Llagostera no funciona des de fa dos anys i mig

El radar de tram de la C-65 entre Cassà de la Selva i Llagostera no funciona des de fa dos anys i mig i en conseqüència, no sanciona.

El motiu rau en un acte vandàlic que va causar danys a la cabina i a la porta de l’aparell. Això va succeir el dia 30 de juliol de 2021 i posteriorment, els tècnics del Servei Català de Trànsit (SCT) van retirar-ne les càmeres i tots els aparells de l’interior de la cabina, ja que va quedar del tot irreparable.

Si s’està atent quan se circula per la C-65 es pot veure clarament que no hi ha càmeres en els ponts d’aquest radar de tram gironí.

Des del Servei Català de Trànsit són conscients d’aquesta situació i asseguren que la intenció és reparar-ho. Tot i això, per ara no posen cap data d’execució dels treballs.

I és que el cost de reparar un radar o posar-ne un de nou és elevat i això és el que provoca la lentitud alhora de reposar-los, com han explicat diverses vegades des del Servei Català de Trànsit.

El primer gironí

El radar per tram a la C-65 entre Cassà de la Selva i Llagostera és el primer que es va instal·lar a la província de Girona i va començar a multar el maig de 2014. Es troba instal·lat en sentit Llagostera i abraça cinc quilòmetres de longitud d’aquesta carretera tan utilitzada per anar cap a Girona i a la Costa Brava.

Aquest sistema de control de la velocitat mitjana funciona a través d’un equipament de reconeixement de matrícules situat a l’inici i al final del tram controlat, el qual mesura el temps de recorregut i en calcula la velocitat mitjana per determinar si s’ha superat el límit màxim de velocitat permès. L’objectiu d’aquests cinemòmetres és prolongar l’efecte de la reducció de velocitat durant diversos quilòmetres per fer un espai viari segur.

El radar de tram de Cassà a Llagostera no era un aparell que multés massa. Per exemple, les dades de 2015-2016 com ja va informar Diari de Girona, mostren que només van enxampar 17 conductors.

A les comarques gironines hi ha 11 cinemòmetres d’aquestes característiques repartits per les comarques de l’Alt i el Baix Empordà i el Gironès.

Diversos radars inutilitzats

Aquest no és l’únic radar que ha acabar vandalitzat i desactivat a les comarques gironines. El mes de març del 2020 un grup independentista va cremar i boicotejar diversos radars fixes instal·lats a la xarxa viària gironina. Encara hi ha bona part d’aquests cinemòmetres que encara no donen servei i per tant, no multen a l’espera de ser reposats per uns de nous si així ho considera Trànsit.

