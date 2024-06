Recuperen una vinya al Pla de l’Estany que els romans ja cultivaven fa 2.000 anys

El celler Sant Llop ha recuperat una vinya a Miànigues al costat de la vil·la romana de Vilaüba, on fa 2.000 anys ja s’hi cultivava raïm. En aquest emplaçament es va produir vi fins a finals del segle XIX, quan la fil·loxera va afectar els ceps. Ara, més d’un segle després, han apostat per recuperar aquesta vinya on els romans ja feien vi i ara hi han plantat 11.000 ceps. Amb la primera collita, han fet la primera tirada de 4.800 ampolles de vi del Pla de l’Estany. El vi es diu 'La Milla XI', en referència a la via romana que connectava Girona amb Santa Pau i que creuava la vil·la romana. L’objectiu del celler a mitjà termini és doblar les quatre hectàrees de vinya per poder arribar a una producció de 40.000 ampolles.