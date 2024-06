El CEAB coordina un grup d'experts en ecosistemes de carboni blau per oferir solucions en la conservació de maresmes

Un investigador del Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) coordinarà un grup d'experts en ecosistemes de carboni blau que recopilarà i facilitarà informació rigorosa i multidisciplinària. Es tracta de conèixer quin nivell de CO₂ emmagatzemen les plantes del litoral i impulsar la preservació de les maresmes i praderies marines, que són les encarregades de captar i guardar aquestes emissions. Actualment hi ha una trentena d'investigadors que formen part del grup i treballaran per fomentar sinèrgies entre especialistes, ser referents en la difusió d'informació rigorosa sobre el carboni blau i promocionar projectes de recerca, publicacions científiques i propostes d'actuacions.

Una part del diòxid de carboni que hi ha a l'atmosfera l'absorbeixen els boscos i també els oceans. Atrapen aquests gasos i els retenen durant anys. A les zones costaneres hi ha tres tipus d'ecosistemes que poden fer aquesta funció: les praderies marines, les maresmes o els aiguamolls i els manglars. El carboni que queda emmagatzemat en aquesta vegetació marina se'l coneix com a carboni blau. Pel que fa al que capten les plantes terrestres, s'anomena carboni verd.

Fa uns mesos l'estat espanyol va adherir-se al clúster Joint Programing Initiative Oceans de la Unió Europea (JPI-Oceans) amb l'objectiu de recopilar i facilitar informació rigorosa i multidisciplinària sobre el carboni blau.

Ara, s'ha creat un grup d'experts que estarà coordinat per un investigador del Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) que haurà d'exercir aquest rol d'oferir informació rigorosa dins de l'Estat. Aquest grup està format per una trentena d'investigadors de diverses disciplines com ara la biologia, l'ecologia, l'economia, les ciències socials i l'administració pública. En cada una d'aquestes perspectives hi ha experts que posen sobre la taula el paper de la vegetació litoral per captar i guardar diòxid de carboni. També coneixen en profunditat els efectes del canvi ambiental a nivell natural derivat de les activitats humanes i en la salut dels ecosistemes.

Protegir els ecosistemes marins

El grup d'experts publicarà informació derivada del treball individual o conjunt dels experts que formen el grup en un portal web i també proporcionarà material divulgatiu sobre els ecosistemes de carboni blau. A més, el grup proporcionarà les bases científiques, tècniques, socials i econòmiques per protegir i restaurar maresmes i praderies marines. La intenció és convertir-se en un referent estatal.

El coordinador del grup de recerca i investigador del CEAB, Miguel Ángel Mateo, detalla que el ritme de desaparició de praderies marines i maresmes mediterrànies "és alarmant" perquè cada any es destrueixen entre l'1 i el 5% d'extensió. Amb la pèrdua d'aquests hàbitats, no només es redueix la capacitat de captar diòxid de carboni, sinó que també hi ha altres conseqüències com ara una major erosió costanera, un increment en la filtració de contaminants a l'aigua o els efectes que genera en espècies que viuen en aquests hàbitats.

De fet, les maresmes i les praderies marines són els sistemes més amenaçats del planeta a causa de l'acció de l'ésser humà. El desenvolupament urbanístic, la pesca d'arrossegament, el fondeig sense control d'embarcacions o la contaminació química són algunes de les amenaces.

300 tones anuals de CO₂ alliberades

L'investigador del centre de Blanes afegeix que l'estoc de carboni que s'emmagatzema durant segles o mil·lennis en aquests ecosistemes equival "a un any sencer d'emissions antropogèniques". Per això creu que és important protegir aquestes zones litorals per evitar que el CO₂ que retenen s'alliberi altra vegada a l'atmosfera. Els científics calculen que anualment s'alliberen unes 300 tones de diòxid de carboni a causa de la destrucció o el deteriorament dels ecosistemes de carboni blau.