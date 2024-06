Detenen un menor per robar en només cinc dies en 10 habitatges d'Olot escalant els balcons

Els Mossos d’Esquadra amb coordinació amb la Policia Municipal d’Olot han detingut un menor d'edat per robar en 10 habitatges d'Olot.

El lladre s'enduia joies i objectes electrònics dels domicilis i els Mossos i la Policia Municipal aconsegueixen resoldre qui hi havia darrere dels robatoris, l'han identificat i arrestat.

El fet que va motivar aquesta detenció va tenir lloc el dissabte dia 1 pels volts de les set del matí hores del matí quan la víctima va sorprendre el menor a la terrassa del seu domicili. Tot i això, el lladre va aconseguir sostreure un mòbil i un maletí amb una coberteria. Els Mossos van poder identificar al jove que va aconseguir fugir i, el migdia del 2 de juny, la Policia Municipal va detenir-lo.

Fruit de les indagacions, els Mossos de l’ABP de la Garrotxa van determinar que aquest menor havia estat l’autor de nou robatoris amb força més en domicilis de la ciutat. Vuit d’ells els havia consumat i el novè havia quedat en una temptativa. Els investigadors van concloure que tots els robatoris els havia comès entre els dies 29 de maig i el 2 de juny. A la mateixa zona de la ciutat i amb el mateix modus operandi.

El modus operandi consistia a accedir escalant per balcons i forçar manualment els accessos. Hi va haver una excepció, un cop va fer servir eines trobades en el mateix habitatge violentat. Un cop dins dels domicilis, robava tots els objectes que pogués transportar fàcilment perquè es desplaçava a peu. S'enduia des de joies, tauletes, mòbils, televisions, ordinadors, entre altres.

Colpejat i robat

D'altra banda, el mateix diumenge, els Mossos van detenir un jove de 19 anys per un robatori violent a Olot. Els fets van passar la nit del 31 de maig quan un jove va ser abordat pel darrere per dos nois al Camí de Montsacopa. Tot seguit li van estirar el telèfon mòbil i la bossa de mà que portava a l’espatlla fent-lo caure a terra. El van colpejar a la cuixa i també li van sostreure la cartera que li havia caigut durant l’agressió. Dins portava la documentació personal, targetes i 100 euros en efectiu. El passat diumenge van detenir a un dels autors. La investigació, però, en aquest cas es dona per tancada.