Dipsalut atén un 38% menys de víctimes de violència sexual

El Servei de Suport Psicològic en Situacions de Crisi al Municipi de Dipsalut, organisme autònom de la Diputació de Girona, va atendre l’any passat 33 víctimes d’algun tipus agressió sexual a la demarcació de Girona. Es tracta d’una xifra que baixa fins a un 38% respecte als casos atesos el 2022, quan en van ser 53. D’aquesta manera, es trenca una tendència a l’alça que es va iniciar després de la pandèmia, tot i que la xifra de l’any passat encara es manté per sobre de la del 2020 i el 2019.

En la gran majoria de casos, 32 de 33, les víctimes van ser dones. En total, l’any passat l’equip de psicòlegs va fer 69 intervencions arreu de la demarcació. Les atencions més freqüents van ser amb motiu de delictes violents (incloses les agressions sexuals) amb un 62,32% de les intervencions totals realitzades el 2023, seguit de les morts sobtades (per accidents, suïcidis o d’altres), amb un 18,84% de les atencions.

Nova guia interactiva

Per tal de garantir que els municipis gironins estiguin lliures de violències sexuals, Dipsalut ha creat una guia interactiva a l’abast dels tècnics i també obert a tota la ciutadania. Conté accions concretes i estratègies per prevenir violències sexuals, fomentar entorns segurs i relacions igualitàries a banda de reparar integralment les violències sexuals als municipis.

La guia està pensada per cobrir les necessitats d’ajuntaments de poblacions grans, però també pensat en clau de micropobles i municipis més reduïts que hi ha a la demarcació de Girona. Des de Dipsalut han anunciat que periòdicament aniran actualitzant els continguts de la guia.

La iniciativa neix d’un estudi impulsat per l’Institut Català de les Dones on es va fer una diagnosi de les accions que es feien en diferents municipis gironins en l’àmbit de l’oci nocturn. Es feia una anàlisi de dades, entrevistes a professionals i enquestes en línia de dones del territori per conèixer quins recursos posaven a l’abast de les dones els consistoris gironins en matèria de violències sexuals.

El document ha comptat amb l’assessorament de l’Associació La Nut, de Banyoles, que treballa per l’assoliment dels drets i les llibertats de les dones. Hi ha un equip de psicòlogues especialitzades en violència masclista, intervenció en crisi i perspectiva de gènere.

