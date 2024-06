Un estudiant gironí impulsa una campanya per animar els joves a votar el 9-J

El gironí Albert Thió és un dels vuit estudiants de la Universitat de Barcelona (UB) que ha creat "Europa Importa", una campanya feta per joves i dirigida als joves per animar-los a votar a les eleccions europees d'aquest diumenge. Segons expliquen els seus impulsors, "Europa Importa" s'ha fet viral a TikTok amb una guia ràpida visual per entendre les eleccions europees en un minut. La campanya s'emmarca en un projecte de la UB per informar els joves sobre la importància de la política i de les institucions europees, així com promoure'n la participació.

Thió té 25 anys, és graduat en Dret i Ciències Polítiques per la UPF i actualment cursa un màster en anàlisi política i assessoria institucional a la UB. Segons explica ell mateix, va decidir embarcar-se en aquesta experiència perquè sempre ha estat molt interessat en la relació entre els joves i la democràcia. "Vaig veure en la campanya una oportunitat ideal per transmetre la importància de les eleccions a la gent de la meva edat, als meus amics, d'una manera que puguin trobar interessant i divertida", assenyala.

A hores d'ara, el vídeo més destacat de la campanya és "Guia definitiva de les eleccions europees en un minut", que ha aconseguit més de mig milió de visualitzacions a TikTok. Segons els impulsors de la campanya, això demostra que "no és que hi hagi falta d'interès, sinó que la comunicació no arriba al jovent, perquè les institucions i els mitjans tradicionals no parlen el nostre llenguatge, no coneixen els nostres codis ni es comuniquen pels nostres canals", assenyalen.

Per acabar amb la campanya, el dijous 6 de juny faran una trobada presencial i de mobilització cap a les eleccions a Barcelona, sota el títol "Birres per Europa".