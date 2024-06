L'alliberament de peatges ha provocat un increment del 17% dels robatoris a les autopistes catalanes

Aprofitaven que els vehicles estaven estacionats per robar objectes de valor que hi havia a dins i fugir ràpidament, ja que eren a prop d'una carretera. Així actuaven la majoria de lladres detinguts durant el 2023 i el primer trimestre del 2024 a les carreteres i autopistes catalanes. En concret, agents de la Comissaria General de Mobilitat dels Mossos d'Esquadra van detenir en aquest temps 221 multireincidents que s'havien especialitzat en furts i robatoris en aquestes vies.

Segons ha explicat el subinspector de la Unitat Operativa de Mobilitat (UOM), Ivan Clotet, són multireincidents especialitzats en assalts en aquestes vies entre Setmana Santa i final de l'estiu quan s'incrementa la mobilitat a les carreteres. En aquest sentit, ha indicat que l'alliberament dels peatges a les autopistes fa uns anys ha fet incrementar la mobilitat i aquests robatoris entre un 15% i un 17%.

A més, Clotet ha assenyalat que aquests criminals formen part de bandes que actuen de manera conjunta. Per això, la inspectora Elena Martínez, subcap de la Divisió de Trànsit de Mossos, ha destacat que a l'estiu es munta un dispositiu específic amb "saturació" d'agents a la carretera, tant de paisà com de patrulles logotipades, i suport aeri, de drons i helicòpter, per evitar aquests delictes.

Martínez també ha recordat que hi ha nombrosos consells de seguretat als viatgers aquest estiu i que es reproduiran als panells informatius de la xarxa viària catalana. A més, ha destacat que dins de les actuacions, juntament amb els operatius preventius, es demanen als jutges ordres d'allunyament dels delinqüents d'aquestes vies. Les investigacions realitzades des del 2017 han comportat que des del 2017 s'hagin dictat 60 ordres judicials d'allunyament a les principals vies on actuen.

Els Mossos assenyalen que l'any passat es van registrar uns 3.900 fets delictius a les vies catalanes i des del 2024 portem uns 1.000 casos, per la qual cosa les xifres podrien augmentar a final d'aquest any, tenint en compte que queda la campanya d'estiu . El 70% de la delinqüència a l'autopista són furts en àrees de servei, gasolineres i cotxes que paren als vorals -tipus peruà o punxarodes- mentre que el 20% són bandes de 'teloners' que actuen més els mesos d'hivern per robar les càrregues dels camions . Hi ha un 2% de delictes violents.

Diari de Girona fa pocs dies va informar d'un cas de furt pel mètode del peruà o punxadores que va patir una parella de turistes alemanys i que els va deixar sense cap euro per passar les vacances. Per aquest cas, encara no hi ha detinguts.

Cop a una banda

En aquest sentit, els Mossos han destacat que el 29 de maig passat van efectuar l'operació Diable' per la qual van detenir sis persones després de 8 mesos de recerca. És una banda violenta que actuava a l'àrea metropolitana i al sud de Tarragona. Robaven vehicles de gamma alta, com 4x4, per anar a àrees de servei a assaltar camions i buidar-ne la càrrega, ja sigui roba de marca, perfums, cosmètics i productes d'alimentació.

Clotet ha destacat que feien un tall a la lona per veure'n el contingut i, si els interessava, els robaven carregant les furgonetes fins a magatzems on s'acumulaven aquests productes. Els Mossos expliquen que eren un grup violent que no dubtava a fer servir la violència per escapar, posant en risc la resta d'usuaris de la via, ja que circulaven a tota velocitat o envestien cotxes policials que els perseguien, a més de buidar extintors per impedir la visibilitat dels agents.

Els Mossos remarquen que aquests 'teloners' robaven en àrees de servei i descans de l'AP-7, la C-58 i la C-33 durant la nit i la matinada. En concret assaltaven càrregues dels camions mentre estaven aturats i se n'emportaven el contingut que després venien. Els detinguts estan relacionats amb 42 delictes, principalment robatoris i furts, i haurien robat productes per més d'1 milió d'euros.