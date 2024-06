Les proves del son s’estenen de l’hospital als CAPs de la Garrotxa

Des de fa unes setmanes, la unitat del son funciona com una unitat especialitzada que atén els pacients directament a l’àrea bàsica de Sant Joan les Fonts. Fins ara, les poligrafies al domicili es gestionaven des de l’hospital comarcal de la Garrotxa, però, a partir d’ara, les que fan referència a la població de Sant Joan les Fonts es demanen i es preparen directament al CAP. Es preveu que en les properes setmanes també s’iniciï a l’ABS de la Vall d’en Bas-Hostoles. L’estudi del son a l’atenció primària permet augmentar el nombre de proves anuals i agilitzar la llista d’espera.

Per dotar d’autonomia els professionals de l’atenció primària en aquest àmbit es van formar l’equip d’infermeria i la TCAI. El circuit s’inicia amb la visita al metge de capçalera que fa el test stop-bang, un test molt breu d’entre un i dos minuts que permet fer un primer cribratge. Si és positiu es deriva a la infermera de primària que és l’encarregada d’explicar al pacient com es col·loca i es retira l’aparell. Habitualment, registren unes set hores de son, de les 23 h a les 6 h. Aquesta prova és l’exploració més utilitzada per a l’estudi de l’apnea del son i consisteix en fer un monitoratge de les principals constants del sistema respiratori durant el descans del pacient.

A més de proporcionar autonomia a l’atenció primària amb l’autogestió d’aquestes proves, l’hospitaltambé ha reiniciat les proves del son amb internament hospitalari. Es tracta d’estudis més complexos que requereixen d’un control més acurat i/o de pacients amb característiques específiques.