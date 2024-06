En marxa les obres d'apedaçat a la carretera entre Sant Esteve d'en Bas i Osona

El departament de Territori ha iniciat els treballs de manteniment i reparació de la carretera C-153. Aquests treballs, d’apedaçat i millora superficial del ferm, s’estan duent a terme entre el PK 35+150 i el PK 51+725, a la carretera C-153, que correspon al tram entre Sant Esteve d’en Bas i el límit amb la comarca d’Osona. Està previst que les obres estiguin totalment acabades abans del 19 de juny.

En concret, les obres consisteixen en la reparació de les zones en què el ferm està malmès i la millora del paviment asfàltic amb una capa d’aglomerat en calent. Posteriorment, es reposarà la senyalització horitzontal dels trams de via afectats.

La circulació del trànsit a la via queda afectada per talls intermitents del carril en el qual s’estiguin realitzant les reparacions del ferm. En tot moment es podrà seguir circulant per la carretera amb una afecció mínima pel tall d’un carril de circulació, en horari diürn de vuit del matí a set de la tarda.