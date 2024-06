Nova tarda de fortes tempestes en punts de les comarques de Girona

Les comarques gironines es preparen per a una nova tarda de fortes tempestes.

El Servei Meteorològic de Catalunya com ja porta fent gairebé cada dia d'aquest mes ha emès una alerta per situació meteorològica de perill per intensitat de pluja.

I és que a partir de les dues de la tarda poden produir-se forts xàfecs a la majoria de la província -amb excepció de l'Alt i Baix Empordà-. Unes precipitacions que poden ser intenses i deixar més de 20 litres en mitja hora. En alguns casos a més, les tempestes poden anar acompanyades de pedra o calamarsa.

De cara als dies vinents, la previsió indica que les pluges desapareixerien i tindríem dines més assolellats i encara amb una remuntada de les temperatures important.