El PSC demana mesures per incrementar el sòl industrial a la Garrotxa

“El sòl a la Garrotxa és cada vegada més escàs per a les empreses. Per això, demanem al Consell Comarcal que realitzi un estudi exhaustiu per avaluar la situació actual i, un cop obtinguts els resultats, establir les eines necessàries per revertir aquesta mancança”, ha assegurat el portaveu del grup, Josep Guix, qui ha insistit en la necessitat que el Consell Comarcal adopti un paper actiu i es posi al costat de les empreses, que, segons el socilista, "cada vegada tenen més dificultats per trobar ubicacions adequades a la Garrotxa".

"Si no s’actua amb rapidesa, moltes d’aquestes empreses podrien optar per establir-se en altres zones, fet que suposaria una pèrdua significativa per a la nostra comarca”, ha explicat el portaveu del grup ha explicat el portaveu socialista.

El grup socialista argumenta que els polígons industrials de Les Preses, Beguda, Vall de Bianya, Cuni-La Canya, Sant Joan les Fonts, Pla de Politger i els d’Olot estan pràcticament plens. Actualment, a la comarca únicament s’està desenvolupant el polígon de Sant Feliu de Pallerols, amb una superfície d’unes quatre hectàrees. "Aquesta situació posa de manifest la necessitat urgent d’ampliar i crear noves zones industrials per donar cabuda a les empreses interessades a establir-se a la Garrotxa", destaquen des del PSC..

El grup socialista, format pels regidors Josep Guix i Marina Alegre, ha proposat a l’ens comarcal la realització d’aquest estudi amb l’objectiu de "certificar si realment existeix una manca de sòl industrial. En cas afirmatiu, s’hauria de començar a establir mecanismes per solucionar aquesta problemàtica". “La Garrotxa sempre ha estat un pol d’atracció per a les empreses, i és crucial estar alerta per evitar que les noves empreses optin per altres zones en detriment de la nostra comarca”, ha conclòs Guix.