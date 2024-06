ERC veu "imprescindible" aconseguir l'oficialitat del català a Europa

La número 3 d'ERC a les eleccions europees, Helle Kettner, ha visitat la Catalunya Nord per conèixer els projectes de foment de la llengua catalana desenvolupats per les escoles associatives de la Catalunya Nord La Bressola i Ràdio Arrels.

Amb una visita a un dels 9 centres escolars que té l’entitat, concretament el Col·legi La Bressola - Pompeu Fabra, a El Soler, i acompanyada pel director de la Casa de Perpinyà, Alfons Quera, així com per part de l’equip del consell de direcció de La Bressola, Kettner ha conegut el projecte de l’escola que té com a objectiu la recuperació lingüística del català i de la cultura catalana, a través d’un model d’immersió lingüística que permet vehicular el català com a llengua d’ús i socialització.

Kettner ha destacat que “La Bressola està duent a terme una tasca molt important pel foment i la supervivència de la llengua catalana a la Catalunya Nord” i ha recordat que “la defensa del català ha estat molt present durant la darrera legislatura dels republicans a Europa”. “Cal seguir treballant perquè el català sigui oficial a Europa perquè això obriria el camí a posar fi a la discriminació lingüística que pateixen les persones de parla catalana, visquin on visquin”, ha conclòs.

Posteriorment, la candidata a les europees també s’ha reunit amb el director de Ràdio Arrels, Albert Noguer, i han intercanviat inquietuds sobre la feina que està fent aquesta ràdio associativa que emet només contingut en català a través de 5 freqüències a la Catalunya Nord.