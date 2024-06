La Garrotxa encarrega un pla d'usos per saber quina és l'ocupació màxima dels espais naturals de la comarca

La Garrotxa ha encarregat un pla d'usos per saber quina és l'ocupació màxima que poden tenir els espais naturals de la comarca. De fet, des de fa uns anys no es permet accedir a aquestes zones sense tenir una reserva prèvia. L'objectiu d'aquesta iniciativa és evitar l'acumulació de cotxes en carreteres secundàries i que, d'aquesta manera, es posi en perill els propis usuaris. A més, també es vol "distribuir" els visitants en diferents espais de la Garrotxa, per tal d'aconseguir que no es "massifiquin" algunes zones com Sadernes o les Planes d'Hostoles a l'estiu. Amb tot, el pla d'usos que s'ha encarregat permetrà saber quina és l'ocupació màxima d'aquests espais naturals i així poder prendre mesures i fer-ne una "millor gestió".

Bones previsions d’ocupació de cara a aquest proper estiu a la Garrotxa. La comarca espera rebre milers de visitants atrets pels espais naturals que hi ha, especialment les gorgues. De fet, l’any passat per zones com Sadernes o les planes d’Hostoles hi van passar unes 30.000 persones, això sí, totes elles amb una reserva prèvia per poder accedir-hi. I és que els darrers anys s’ha incrementat de manera destacable el nombre de visitants que freqüenten la comarca i això ha fet que calgués regular l’accés. "El que volem és que qui ens visiti s’hi senti a gust i que tothom en gaudeixi", assenyala la gerent de Turisme Garrotxa, Turina Serra.

Però per saber exactament quina és la "capacitat de càrrega" que poden suportar aquests espais naturals que són un pol turístic a la comarca, des de Turisme Garrotxa han encarregat un pla d’usos que permeti "prendre mesures quan calgui", si hi ha zones que estan massificades.

Alhora, permetrà "repartir" els visitants per tal d’evitar grans concentracions en moments determinats. Això s’ha aconseguit regular els darrers anys amb l’obligació d’haver de reservar per poder anar, per exemple, a les gorgues de Sadernes, a Sant Privat d’en Bas o a les gorgues de les Planes d’Hostoles.

De fet, Serra assenyala que ja hi ha molta gent que està demanant hora per poder anar a aquests llocs de cara a l’estiu. Una situació que des de Turisme Garrotxa veuen "positivament" ja que vol dir que "la gent s’està acostumant" a fer-ho per tal de poder assegurar-se un lloc. "Si tu saps que vindràs al juliol o l’agost a la Garrotxa i vols anar a les gorgues, el millor és reservar i així no hi ha inconvenient", remarca.

El pla d’usos que han encarregat també ha de permetre, entre d’altres coses, fixar quines activitats es poden fer al lleure i quines no són recomanables. "Serà una eina que ens servirà als gestors, als tècnics de turisme, però també als ajuntaments a l’hora de saber què promociones i que no", explica Serra.

Bones expectatives d'ocupació

Amb les dades que compta ara mateix Turisme Garrotxa, les previsions de cara a l’hostaleria local són "molt bones". Serra assenyala que l’any passat ja van tenir una quantitat de gent "important" i que tot apunta a que aquest any la Garrotxa "també s’omplirà". Com és habitual, el reclam turístic a l’estiu són les zones d’aigua, mentre que les de bosc són més freqüentades a la tardor.

Amb tot, el sector espera que tot plegat serveixi per "desestacionalitzar" la comarca i que hi hagi una afluència de turistes "més regular" al llarg de l’any. "Estem segurs que també servirà perquè el propi visitant gaudeixi més de la seva estància a la comarca", ha ressaltat.

Els alcaldes reconeixen que el fet d’elaborar un pla d’usos és "desitjable" i que servirà per poder "saber les necessitats exactes" dels espais naturals. El batlle de les Planes d’Hostoles, Marc Puig, dona per fet que repetiran els 30.000 visitants de l’any passat, però que els cal "una estratègia" per aconseguir que els qui venen a les gorgues "es quedin al poble".

Puig explica que també volen "que sigui compatible" el nombre de visitants que té el poble a l’estiu per les gorgues amb "la convivència diària amb els veïns" en un poble petit com les Planes d’Hostoles.