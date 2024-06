Junts avisa que el futur del català passa per Europa

La número 4 de la candidatura de Junts i Lliures per Europa, la tossenca Mariona Illamola, va remarcar dilluns que «cal insistir en la importància de votar en les eleccions d’aquest diumenge i fer-ho per una candidatura d’estricta obediència catalana com la de Junts+, que defensarà els interessos dels catalans i les catalanes a Europa». Illamola i els també candidats Aleix Sarri (3) i Oriol Vila (38), el conseller Josep Rull i la vicealcaldessa Gemma Geis van participar en un diàleg centrat en polítiques europees específiques davant de 150 persones, amb temes com economia i empresa, medi ambient, canvi climàtic, agricultura, ramaderia i pesca, transport i mobilitat, drets laborals, internacionalització de la causa catalana i llengua catalana.

«Vetllarem per tal que l’Estat compleixi amb el dret de la UE, i transposi bé les directives en temps i forma. Els incompliments de l’Estat són una dinàmica constant segons fonts oficials de la Comissió Europea, i això és inadmissible», va manifestar Illamola.

Rull va posar el focus en les infraestructures, recordant «la necessitat d’un corredor mediterrani potent, per a mercaderies però també per a passatgers» i va destacar que «la concepció radial de l’Estat colpeja la seva economia».

Aconseguir que el català sigui oficial a la Unió Europea

Per la seva banda, el candidat Aleix Sarri va remarcar que «aconseguir que el català sigui oficial a la UE és un objectiu de país. És una anomalia que a l’any 2024 encara no ho sigui quan hi ha 11 llengües, que són menys parlades, que sí que tenen aquest estatus. No pot ser que llengües extraeuropees com l’islandès sumin punts per fer pràctiques o treballar a la UE i el català no ho faci».

Geis va recordar que «sovint percebem la UE com un ens llunyà i abstracte, quan la realitat és que s’hi batallen aspectes molt importants del dia a dia dels catalans i les catalanes, dels gironins i les gironines, i que tenen un gran impacte». La vicealcaldessa també va posar en valor la importància de tenir representants que puguin fer d’interlocutors amb els municipis en temes específics.