Les peticions de vot per correu a les eleccions europees cauen gairebé un 28% a Girona

L’interès per les eleccions europees sembla haver decaigut entre l’electorat gironí. Almenys, això és el que es desprèn de les dades de petició de vot per correu. A hores d’ara, s’han rebut 6.652 sol·licituds de vot per correu per part de gironins, mentre que en els últims comicis, els de 2019, se’n van rebre 9.175. Es tracta, doncs, d’un 27,5% menys.

Tot i això, la consellera d’Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, ha demanat a la Junta Electoral que ampliï el termini per emetre el vot per correu, davant les queixes dels residents temporals a Bèlgica, on hi ha hagut retards en la distribució postal que han impedit als votants rebre les paperetes a temps. Davant d’aquesta situació, la consellera ha sol·licitat que s’ampliï el termini de vot per correu, com ja s’ha fet per als electors que es troben a l’Estat, fins al 7 de juny, amb l’objectiu de «garantir el dret a vot a tota la ciutadania, independentment d’on visqui».

Un context diferent

El context de les últimes eleccions, celebrades el maig de 2019, era molt diferent. En primer lloc, el procés estava molt més viu i a les eleccions s’enfrontaven els seus dos principals líders: Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, una prova de força que va acabar guanyant Puigdemont. En aquests moments, els caps de cartell són Toni Comín (des de Brussel·les) per Junts i Diana Riba per Esquerra. Malgrat que tots dos han estat ja eurodiputats durant aquest mandat, no tenen tanta tirada mediàtica, i a més, els ànims del procés estan molt més calmats.

A més, l’any 2019 hi havia un altre condicionant, i és que les europees van coincidir amb les municipals. Això va generar un «efecte crida», de manera que molta gent que demanava el vot per correu per poder votar a l’alcaldia del seu poble va aprofitar per sol·licitar també les butlletes europees. En aquesta ocasió no es produirà aquest «efecte crida», i a més es pot produir un cert cansament entre la ciutadania després d’un cicle electoral intens: en un any hi ha hagut eleccions generals, municipals i autonòmiques.

Subscriu-te per seguir llegint