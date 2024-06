L'ICS a Girona inverteix més d'un milió d'euros en accions d'estalvi energètic als centres sanitaris

L'ICS Girona inverteix més d'un milió d'euros en accions per a una millor gestió ambiental. Amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, l'ICS ha concretat les actuacions impulsades dirigides a incrementar la sostenibilitat i l'eficiència energètica als centres sanitaris de la regió sanitària per mitigar els efectes del canvi climàtic i en benefici de la salut de les persones. Actualment, hi ha catorze CAP gestionats per l'ICS amb plaques fotovoltaiques per a l'autogeneració elèctrica, una xifra que es preveu ampliar a 31. A més, 25 edificis disposen de la certificació europea EMAS que avalua diversos indicadors de gestió ambiental i l'hospital Trueta ha completat la instal·lació d'aixetes temporitzades als lavabos per estalviar aigua.

L'ICS planifica instal·lar plaques fotovoltaiques en més de 277 centres sanitaris (la gran majoria centres d'atenció primària però també als hospitals i al seu Centre Corporatiu) al llarg dels propers anys. El Pla consta de tres fases i inclou 31 centres de l'ICS a Girona, amb una inversió total d'1.119.261 euros. Una vegada completat, el total de plaques superarà les 2.100, amb una capacitat total de produir gairebé 1.000 kW de potència elèctrica.

Els CAP de Canet de Mar i Tordera van ser els primers adscrits a l'ICS Girona en disposar de plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum d'electricitat. Tots dos centres van formar part de la primera fase del Pla, que va prosseguir durant el 2023 incorporant-se onze CAP més de l'ICS a Girona dins de la segona fase: Vila-roja (Girona), Dr. Jordi Nadal (Salt), la Selva (Santa Coloma de Farners), Sarrià de Ter, Celrà, Dr. Joan Vilaplana (Taialà), Blanes centre, Ernest Lluch de Figueres, Centre Güell (Girona), Arbúcies i Besalú. A la llista s'hi afegeix el centre de Castelló d'Empúries, en aquest cas amb plaques instal·lades per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya.

La implantació progressiva de plaques fotovoltaiques continua enguany amb els projectes ja licitats de Platja d'Aro i Montilivi, on completaran la instal·lació durant aquest any. Properament, també han de sortir a licitació els treballs per als CAP de Roses i Can Gibert del Pla (Girona), en aquest cas amb pressupost del fons europeus del Programa d'Impuls a la Rehabilitació d'Edificis Públics de les Comunitats Autònomes (PIREP).

En els CAP on ja han instal·lat plaques fotovoltaiques, han pogut constatar la disminució del consum d'energia procedent de la distribuïdora elèctrica. Amb dades recollides entre març i setembre de 2023 en onze centres, l'estalvi mitjà es va situar en el 28% en comparació al mateix període de 2022. El percentatge d'estalvi és variable ja que depèn de diferents factors com el període de l'any, la climatologia o el rendiment de les plaques instal·lades.

La instal·lació de plaques solars es va en paral·lel a una altra mesura d'estalvi: la substitució la il·luminació convencional dels centres per llums LED en sis CAP. Són els de Sant Feliu, Sarrià, Celrà, Banyoles, Sant Hilari i Sils, amb una inversió de 45.161 euros Actualment, han acabat els treballs als quatre primers, mentre que els de Sant Hilari i Sils es preveu que estiguin enllestits les properes setmanes. La previsió és ampliar-ho al llarg dels següents mesos a tres CAP més: Sant Gregori, Cadaqués i Llançà i tancar l'any amb nou centres amb aquests sistemes d'il·luminació.

Certificat mediambiental EMAS

D'altra banda, 25 edificis adscrits per l'ICS a Girona (48% del total) disposen de la certificació EMAS, una de les normes europees de gestió ambiental més exigents i que avalua diversos indicadors de comportament ambiental per mesurar l'eficiència dels recursos. La norma ajuda a mantenir una millora continuada en el comportament mediambiental i donar exemple amb la declaració oficial de bones pràctiques anual, segons informa l'ICS en un comunicat.

Des de 2009, any en què es van establir els requisits vigents de la certificació EMAS, el número de Centres d'Atenció Primària i Consultoris Locals ubicats a la demarcació gironina de l'ICS que segueixen la normativa s'ha incrementant de quatre als 25 esmentats. Abans de finalitzar el 2024 preveuen arribar als 28 amb la incorporació dels CAP Alfons Moré i Paretas (Salt 2) i Camprodon, i el consultori de Port de la Selva.

Il·luminació LED instal·lada al CAP Sant Feliu de Guíxols / ICS Girona

En relació a la mobilitat, la flota de vehicles que fan servir els professionals per a la gestió de casos n'inclou vuit d'elèctrics amb els quals fan atenció domiciliària. S'hi sumen 24 vehicles híbrids més distribuïts als Punts d'Atenció Continuada de Primària per fer assistència als domicilis.

Estalvi d'aigua al Trueta

A l'hospital Trueta, un dels principals eixos del model de gestió consisteix en la implantació i el desenvolupament de mesures que contribueixin a protegir el medi ambient mitjançant el bon aprofitament dels recursos. Seguint aquest posicionament, una de les mesures fetes durant aquest 2024 ha estat la substitució d'aixetes amb maneta per unes amb temporitzador en tots els lavabos públics de cada planta. En total, n'han instal·lat 64 per control del cabal d'aigua subministrat. També n'hi ha als vestidors de personal de la planta -1 i als vestidors de l'edifici tècnic per contribuir a la política d'estalvi d'aigua.