El servei Fem Companyia del Consell Comarcal del Pla de l’Estany celebra l’acte de cloenda

L’acte de cloenda del servei Fem Companyia, que tindrà lloc el 7 de juny al pavelló de Camós a les quatre de la tarda, servirà per tancar un nou curs d’activitats relacionades amb aquesta iniciativa que s’ofereix des de l’àrea d’Acció Social, Igualtat i Feminismes del Consell Comarcal del Pla de l’Estany.

Amb l’objectiu "d’agrupar totes les persones gran que han participat tant en les activitats grupals com les que són ateses individualment en els seus domicilis", aquesta trobada vol ser un "espai de germanor, de visualització i de reconeixement de les capacitats de les persones grans del Pla de l’Estany", expliquen des del Consell Comarcal.

Com a principal novetat, durant aquest curs es farà un taller sobre la cançó de taverna. Aquesta activitat serà possible gràcies a la col·laboració del grup folk banyolí ‘Germà Negre’ que amb el seu habitual to festiu i proper mostrarà aquesta vessant cultural entre les persones assistents.

Més de 200 participants i un centenar d’atencions individuals

La cloenda del servei a també serveix per fer balanç del curs que es tanca, i en aquesta línia, enguany s’han fet tres activitats diferents a tots els municipis. A més, també s’han dut a terme els habituals tallers de manteniment de la memòria, tallers d’ortografia catalana i tallers d’utilització del telèfon mòbil.

Per altra banda, s’ha assistit a les xerrades sobre la càrrega mental femenina en col·laboració del SIAD Pla de l’Estany, sobre ciberseguretat a càrrec dels Mossos d’Esquadra. Per últim, com és habitual, també s’ha col·laborat amb el Consell Esportiu del Pla de l’Estany amb les Olimpíades Físico-Cognitives que enguany es va celebrar a Porqueres. "Totes aquestes actuacions tenen com a objectiu prevenir la solitud de les persones grans, potenciar les seves capacitats i promoure l’envelliment actiu i saludable", detallen des de l'ens supramunicipal.

Pel que fa a les actuacions grupals, hi ha participat un total de 213 persones, de les quals 29 són homes i 184 són dones de tots els municipis de la comarca. Respecte a l’atenció domiciliària que es fa des del servei Fem Companyia, s’han atès, individualment, 74 persones.