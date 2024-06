Augmenten un 53% dels delictes d'odi a les comarques gironines, sobretot per actituds racistes

La fiscalia especialitzada en delictes d'odi i discriminació ha detectat un increment del 53% dels fets el darrer any a les comarques gironines. En concret s’ha passat dels 42 del 2022 a 65 el 2023. Un increment que ve motivat especialment per aquells delictes relacionats amb actituds racistes que en només un any han passat d'onze a 27. Des de la fiscalia donen per fet que seguirà creixent el 2024, en bona part perquè cada vegada es perd més la por a denunciar, si bé encara hi ha víctimes que prefereixen no anar a la policia. Amb tot, el fiscal delegat en delictes d’odi i discriminació a les comarques gironines, Víctor Pillado, aposta per incrementar tant la conscienciació a la ciutadania com la formació als professionals.