Cues quilomètriques per les obres de la C-65 entre Quart i Girona

Les obres de la C-65 entre Quart i Girona generen cues quilomètriques aquest dijous al matí. Segons el Servei Català de Trànsit, hi ha circulació amb retencions. Aquestes han arribat als 10 quilòmetres, entre Llagostera i Quart. Cap a dos quarts de deu, ja havien baixat cap als quatre.

Aquesta situació ha començat a primera hora del matí quan molts conductors es dirigien cap a la ciutat de Girona o la seva rodalia i ho han de fer passant per la C-65.

S'han trobat, com ja va informar Diari de Girona, amb unes obres a la C-65 que impedeixen anar cap a la ciutat per aquesta via i que fa que els vehicles s'hagin de desviar per l'interior de Quart tant si volen anar a Girona com per exemple, per agafar l'AP-7.

Aquest desviaments pel centre del poble del Gironès ha causat també moltes cues al municipi durant les primeres hores del matí.

La situació es podria repetir la setmana vinent, ja que els treballs continuaran el dilluns. El cap de setmana, però sí que es podrà accedir a la C-65 per anar a Girona.

Aquests treballs els porta a terme Departament de Territori de la Generalitat i comprenen un tram de 600 metres de la C-65 entre Girona i Quart.