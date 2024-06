Figa Flawas, Mama Dousha i Triquell, noves confirmacions a les Festes del Tura

Figa Flawas, Mama Dousha, Triquell, les Pinpilinpussies i Alidé Sans han sigut confirmats per l'Ajuntament d'Olot a les Festes del Tura, que enguany es portaran a terme del 6 al 10 de setembre. "La banda sonora d’una generació i revolució musical del moment engegaran una nova edició de les Festes del Tura que també comptarà amb figures musicals que despunten en el panorama català", expliquen des del consistori garrotxí".

Figa Flawas seran els encarregats d'estrenar la programació musical de l'escenari principal de la Festa Major d'Olot el 6 de setembre: "Són la revolució musical del moment. Amics des de la infància de Valls, en Xavier Cartanyà i en Pep Velasco, estan fent història arreu i seran un dels grups principals d’aquestes Festes del Tura", detallen des de l'Ajuntament.

Per altra banda, el ritme del ‘Rikiti’ i ‘Que Chévere’ s’encarregaran de posar punt final a la programació musical de l’escenari principal del Firal en la darrera nit de Festes del Tura. El reconegut productor, cantant, músic i locutor de ràdio en català vingut de Barcelona mostrarà què és el fenomen Mama Dousha i qui és Bruno de Fabrizzis. Amb arrels argentines i italianes, els seus temes han encapçalat el rànquing de les cançons en català més punxades a la ràdio així com de les més buscades a Catalunya a la plataforma Shazam.

Acompanyat de Scotty DK - un dels joves productors de l’escena urbana -; de l’artista Gigi Ros i de Marta Urdiales a la bateria; faran sonar algunes de les darreres cançons que es troben a ‘Segur que m’equivoco’; una barreja de música electrònica, cançó d’autor i pop urbà així com del seu recent EP que va sortir a la llum el passat 24 de maig. Mama Dousha arribarà a Olot el dilluns 9 de setembre enmig de la seva gira que compta amb 30 actuacions, entre les quals destaquen el Cabró Rock, Strenes, Vida Festival o el Share Festival.

Un dia abans, el diumenge 8 de setembre al Firal d’Olot, serà el torn de Francesc Fuentes i Triquell, més conegut artísticament com a Triquell que repassarà els seus primers senzills com a solista i els dos discs que ha tret al mercat després del seu pas pel concurs de talents musicals Eufòria.

D’altra banda, pel que fa a nous grups emergents que despunten, la cantant occitana Alidé Sans i les Pinpilinpussies són dues de les bandes que també es podran escoltar en aquesta edició de Festes. La Plaça Major serà l’escenari que acollirà les músiques reivindicatives de l’activista i cantant Alidé Sans el dissabte 7 passada la mitjanit.

Nascuda a Viella, des dels quinze anys recorre el món acompanyada pel seu acordió i guitarra difonent la seva música plena de personalitat i que és una barreja d’estils com el reggae, el soul o la rumba. Creadora completa; s’encarrega de composar, escriure i cantar totes les seves cançons; això sí, sempre en aranès. En el seu darrer treball ‘Arraïtz’ Alidé es presenta acompanyada amb banda a l’escenari i amb Iago Pico a la producció.

La cantant aranesa ha actualitzat 8 cançons occitanes de tradició oral expressades a través de les eines i codis de la producció musical del segle XXI. Els principals ingredients són la llengua i la cultura popular occitana, el medi rural de muntanya, cançons ballables i festives i la perspectiva de gènere.

D’altra banda, les Pinpilinpussies també s’encarregaran de fer ballar la Plaça Campdenmàs el dissabte 7 de setembre amb el seu garatge-pop i punk. Després de tocar al MIL de Lisboa, Sound Isidro, Let’s Festival, Inverfest i un munt més, l’Ane i la Raquel sonaran de valent amb la seva barreja de cruesa i valentia, barrejant català, castellà i euskera. Tres llengües per acompanyar unes cançons pensades especialment per sonar en directe, amb ràbia, amb duresa i amb lletres reivindicatives.

“Es tracta de quatre grups que, cada un en el seu àmbit, no passen desapercebuts i és per això mateix que els hem volgut desvetllar gradualment per donar-los la notorietat que es mereixen” ha detallat el regidor de Festes de l’Ajuntament d’Olot, Agustí Arbós.