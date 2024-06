El Trueta tancarà més quiròfans aquest estiu que l’any passat

L’activitat quirúrgica a l’hospital Josep Trueta de Girona també es veurà afectada aquest estiu per la manca de pressupost i personal, tal com està passant en altres centres sanitaris. Tot i que habitualment i tenint en compte les vacances dels professionals ja es tancaven quiròfans, aquest estiu l’afectació serà superior.

Quan hi ha activitat amb normalitat, té nou quiròfans al matí i entre quatre i cinc a la tarda (es dobla un per fer cirurgies d’Oftalmologia). Aquest juliol, tancaran tres quiròfans del matí i dos de la tarda (l’any passat van tancar tres i un respectivament). A l’agost i la primera setmana de setembre, tancaran tres quiròfans al matí i no obrirà cap a la tarda (l’any passat quedava un obert a la tarda a l’agost, que tancava només la primera quinzena de setembre). La segona quinzena de setembre, el Josep Trueta tancarà un quiròfan al matí i dos a la tarda: l’any passat ja estava tot obert i en funcionament a mitjan setembre. La direcció del Trueta no ha volgut confirmar ni desmentir aquestes dades a preguntes d’El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial que aquest diari.

Aquesta afectació s’afegeix a les retallades ja anunciades a altres centres de salut. La setmana passada es va saber que molts centres d’atenció primària no podran contractar personal per substituir al que estigui de vacances ni renovarà contractes eventuals. Aquesta setmana els ha tocat el torn als dos hospitals de referència de Girona i també de Lleida, que només mantindrà la cirurgia oncològica i la dels processos garantits.

Per altra banda, l’hospital Vall d’Hebron, a Barcelona, tancarà prop de 300 llits els mesos de juliol, agost i setembre, disminuirà la seva activitat fins a un 30% més que l’any passat i reduirà al mínim l’activitat quirúrgica programada no urgent, com ha confirmat avui el conseller de Salut, Manel Balcells, qui ha precisat que es continuaran atenent les urgències.

Fonts de la Conselleria de Salut insisteixen que si enguany no es podran fer les mateixes substitucions d’estiu que altres anys és per la pròrroga pressupostària que van desembocar en les eleccions del 12 de maig. Que Salut manca d’uns 1.400 milions amb els quals comptava cada any però que, així i tot, cada any hi ha una «reducció d’activitat» durant l’estiu en tots els centres sanitaris. La setmana vinent el departament presentarà el Pla d’estiu en el qual previsiblement explicarà els detalls de la «contenció econòmica» i que per als sanitaris i els sindicats són «retallades». «La població no es veurà afectada», insisteix la conselleria.

Balcells ha contestat avui a la polèmica generada per la retallada dels reforços d’estiu i ha dit que «la població no ha de patir» perquè s’atendran les urgències i s’ajornaran les patologies i cirurgies programades». Balcells ha dit que això no afectarà ni a les patologies oncològiques, ni a les cardiovasculars o urgents, però ha admès que faran falta mesures per gestionar la situació amb els recursos disponibles. No tenir pressupostos, ha dit, «té un cost» i ha admès que caldrà tancar més llits a la Vall d’Hebron.

En definitiva, una setmana després que es donessin a conèixer les primeres retallades en l’atenció primària i davant les notícies que arriben amb comptagotes als centres sanitaris, el desconcert augmenta entre el personal sanitari, que espera una explicació precisa per part del Departament de Salut.

«Fa anys que passa»

«No és cap novetat que no es cobreixin les vacances, l’únic que aquest any el Departament de Salut ha fet públic que no té diners ni personal perquè tothom ho sàpiga», explica Rosa Maria Jaumà, metgessa de família de Banyoles. Afegeix que fa anys que cada vegada se substitueixen menys professionals de totes les categories laborals i es tanquen consultoris locals, molts dels quals estan ubicats en municipis amb població envellida i se’n dificulta l’accés al sistema sanitari.

El fet de no tenir reforços d’estiu ni substituts per malaltia ni per vacances també s’estén a altres CAPs, com a la ciutat de Girona, segons fonts consultades per aquest diari.

Per altra banda, Jaumà lamenta que Salut «pretén mantenir la mateixa cartera de serveis en els centres d’atenció primària tot i tenir menys professionals, això és una irresponsabilitat; així que també haurien d’anunciar que minvarà i que es vulgui o no acabarà afectant la qualitat assistencial», concreta. A més, tot i que Salut sol recórrer a hores extres de professionals per tal de cobrir vacants, Jaumà lamenta que els professionals «se n’han anat cansant».

Finalment, recorda que encara no s’han fet efectives algunes millores retributives en l’atenció continuada no urgent després del tercer acord en el conveni laboral de l’Institut Català de la Salut.

Alguns dels centres més damnificats a l’estiu són els de la costa, on cada estiu veuen com l’activitat es multiplica degut a la població estacional. El Govern ja va avançar aquesta setmana que es «treballa per a garantir l’assistència per a tothom que ho necessiti, especialment a les zones de platja i altres zones turístiques».

Queixes col·legials

Finalment, el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) ha discrepat avui en un comunicat de les mesures que s’aplicaran als centres sanitaris aquest estiu i demana «trencar» amb l’estacionalitat dels recursos del Departament de Salut.

Les infermeres alerten que l’atenció ja es fa «amb plantilles infradotades de per si i no només a l’atenció primària, també als centres hospitalaris o als serveis d’urgències i emergències extrahospitalàries». Per això, avisen que «prescindir de professionals o limitar-ne les vacances no és la solució», afirma la degana Glòria Jodar.