La Fundació "la Caixa" dona suport a dues entitats de salut gironines

La Fundació "la Caixa" ha invertit en la millora de dues entitats de salut gironines. En primer lloc, ha donat suport a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva per renovar els televisors del sociosanitari de Lloret i l’Asil de Blanes. Aquests aparells representen una distracció per a molts pacients que fan llargues estades i també és una eina útil per preparar activitats diverses. Concretament, ha fet una donació de 9.000 euros que es destinaran a la compra de 28 televisors amb suport de paret.

Acte d'entrega a la Fundació Salut Empordà. / FSE

Seguidament, ha invertit 10.000 euros a la Fundació Salut Empordà per a un projecte impulsat per l’Institut de Recerca Glòria Compte que analitza l’edatisme respecte a les persones grans tant en joves com en professionals assistencials de l’Alt Empordà. La iniciativa vol desenvolupar activitats sensibilitzadores i formatives i s’emmarca en l’acció proposada per la Taula pels drets de les persones grans de l’Alt Empordà, la qual va néixer el 2019 sota el paraigua del Pla d’Atenció Integrada Social i Sanitària (actual AISS) i en què es va considerar prioritari abordar els maltractaments a les persones grans.