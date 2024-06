L’alumnat de Banyoles presenta una quarantena de projectes per millorar la ciutat

Prop de 200 alumnes de cinquè i sisè de primària de les escoles Baldiri Reixac, Pla de l’Ametller, Can Puig i La Draga de Banyoles han presentat aquest matí una quarantena de propostes per millorar la ciutat. Les idees dels alumnes formen part del projecte "Banyoles ets tu!", que les escoles han estat treballant durant tot el curs i que s’han donat a conèixer en l’acte de clausura del projecte que s’ha celebrat avui divendres a l’Auditori de l’Ateneu.

"‘Banyoles ets tu!’ és un programa que vol desenvolupar actituds participatives, actives, transformadores i compromeses amb la ciutat en els nens i nenes de 5è i 6è de primària de les escoles de Banyoles, des d’una proposta innovadora", expliquen des de l'Ajuntament. El projecte està ideat i dinamitzat per professionals de la plataforma la ColActiva, amb el suport del servei d’Educació de l’Ajuntament. Els alumnes identifiquen punts de millora sobre els quals reflexionen i desenvolupen un projecte per tal de fer més educadora i més cívica la localitat. El projecte compta amb la participació activa dels infants, de representants municipals i també d’entitats de Banyoles. En aquesta edició, hi han participat Mas Casadevall, Junts i Endavant i l’Associació Garawol.

En total, s’han recollit 39 propostes pensades per 188 alumnes de cicle superior de primària. Bona part dels projectes exposats estaven relacionats amb aspectes socials en qüestions relacionades amb l’habitatge o les persones grans; el civisme, la mobilitat, la tecnologia al servei de les persones o millores d’esbarjo per als animals.

La regidora d’Educació de Banyoles, Nani Comalat, ha destacat que “valorem aquest projecte com a molt enriquidor per tal de fomentar que el nostre alumnat esdevinguin persones més crítiques, transformadores, emprenedores i que vetllin per millorar la nostra ciutat”. “Només queda agrair la dinamització del projecte tant per part de ColActiva, de tot l'equip de mestres de les diferents escoles i de tots els i les alumnes que hi han participat", ha afegit Comalat

Aquesta iniciativa es porta a terme des del curs 2016-2017 a les escoles de primària i compta amb el suport de la Diputació de Girona. El curs 2020-2021 "Banyoles ets tu!" va rebre la distinció de Projecte d’Innovació Educativa com a pràctica de referència i disposa així d’un reconeixement pedagògic per part del departament d’Educació de la Generalitat.