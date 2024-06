Un motorista s'accidenta per la irrupció d'un gos a l'N-II a Vilademuls

Un motorista es va accidentar aquest dijous a la nit per la irrupció d'un gos a l'N-II.

Els fets van succeir cap a tres quarts d'onze a l'altura del quilòmetre 733,8 de la Nacional, al seu pas per Vilademuls i en sentit Figueres.

Un gos es va creuar a la via i una moto que circulava per l'N-II hi va topar. Arran dels fets es van mobilitzar els Mossos d'Esquadra, Bombers i SEM.

Malgrat l'ensurt, no es van haver de lamentar danys personals, però sí materials, indiquen des dels Bombers.

Gairebé 4 de cada 10 accidents que es produeixen al llarg de l'any a Girona és per la presència de fauna a les carreteres.