Oncolliga fa una donació de 23.600 euros a la Clínica Salus Infirmorum de Banyoles

La Clínica Salus Infirmorum de Banyoles i la Fundació Oncolliga Girona han presentat les accions de millora dutes a terme al centre sanitari amb els donatius de 23.600 euros provinents de les edicions de 2024 i 2023 de l’Oncotrail, una cursa solidària de 100 quilòmetres que transcorre per corriols de la Costa Brava i les Gavarres. A l’acte de presentació hi han assistit el director de l’Oncotrail, Lluís Comet, la presidenta d’Oncolliga Girona, Paqui Badosa, la delegada d’Oncolliga a Banyoles, Rosa Amorós i el gerent de la Clínica, el doctor Àngel Gómez. L’any passat no es va poder fer l’acte de presentació corresponent a la donació del 2023 perquè la Clínica es trobava enmig d’unes obres de reforma de les seves instal·lacions.

Gràcies a aquesta aportació econòmica, la Clínica Salus ha pogut habilitar dues habitacions de l’àrea intermèdia destinades a l’atenció oncològica, ubicades a la segona planta, amb tot el mobiliari sanitari necessari per garantir la comoditat i l’atenció als pacients i als seus acompanyants. Amb l’aportació de 2024 (3.600 euros), s’ha col·locat un llit, una tauleta de nit i una taula amb rodes pels àpats en una habitació de dimensions més petites, mentre que amb la donació del 2023 (20.000 euros) s’ha reformat completament una estança més gran amb un lavabo, un llit, un armari i una taula amb rodes.

El gerent de la Clínica, el doctor Àngel Gómez, s’ha mostrat molt agraït per la contribució feta per la Fundació Oncolliga Girona: «Tot ajut és benvingut. Estem molt agraïts a la Fundació Oncolliga Girona perquè el gran beneficiat per la seva donació són els pacients que necessiten cures especials a causa de la seva malaltia i també els seus acompanyants. Ara els podem oferir un espai més confortable i espaiós, adaptat a les seves necessitats».