El 86% dels estudiants de la UdG que s’han presentat al MIR han obtingut plaça

Un total de 101 estudiants de Medicina de la Universitat de Girona han superat la nota de tall de l’examen MIR, les proves que donen accés a la formació mèdica especialitzada. I dos més han quedat eliminats. D’aquesta manera, un 98% d’aspirants han superat la nota en la convocatòria d’enguany.

Per altra banda, n’hi ha hagut 89 que han tingut una plaça adjudicada, és a dir, el 86,4% del total. Es tracta d’un dels percentatges més elevats, i és que la UdG és la desena universitat espanyola, d’una quarantena en total, amb més aspirants que han obtingut un lloc com a metges residents a un centre sanitari. Per davant hi ha la Universitat de Navarra (92,3%), la de Castella-La Manxa (91,7%), la del País Basc (91,5%), la Jaume I de Castelló de la Plana (90,4%), la d’Oviedo (90%), la de Valladolid (90%), la de Saragossa (87%), la San Pablo de Madrid (86,9%) i la Rey Juan Carlos de Madrid (86,6%). També cal tenir present que la Universitat de Girona és la que ha obtingut més bons resultats de Catalunya.

Aquesta era la desena promoció d’estudiants de la Universitat de Girona que es presentava al MIR, on el centre gironí sempre ha aconseguit molt bons resultats. De fet, fa quatre anys un estudiant de Girona es va situar entre les deu millors notes de tot l’Estat, concretament en sisena posició, i en fa vuit, una estudiant va obtenir el vuitè millor resultat. Sense anar més lluny, l’any passat la UdG es va situar entre les deu universitats espanyoles en les quals tots els aspirants van superar la nota de tall.

Resultats globals inferiors

Per altra banda, pel que fa als resultats globals de l’examen, en aquesta promoció han sigut pitjors que l’any passat. Segons un rànquing publicat pel Ministeri de Sanitat, a l’hora d’analitzar les dades de l’examen, es tenen en compte tres paràmetres. Primerament, hi ha el grup considerat «fort», que inclou les millors notes; un segon grup és el qualificat com a «mitjà», mentre que el tercer és el «feble», amb aquells que han obtingut els pitjors resultats i que han hagut d’esperar al final del procés de repartiment de places.

Pel que fa al grup fort, hi ha hagut un 34,95% d’aspirants, mentre que l’any passat el percentatge va ser del 46,7%. Seguidament, en el grup mitjà sí que hi ha hagut una millora, amb un 51,46%, mentre que l’any passat va ser del 44,6%. Finalment, hi ha hagut un 13,59% d’aspirants al grup dèbil, mentre que l'any passat va ser del 8,7%. Aquest any, la UdG se situa entre les deu facultats espanyoles amb més opositors al grup feble.