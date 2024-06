Premien dos projectes gironins sobre la millora de la qualitat assistencial

La XXIV Jornada de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial (SCQA), que enguany portava per títol Abordatge integrat de la persona: Posem el focus en les transicions assistencials va reunir dijous prop de tres-centes persones al Palau de Congressos de Girona. Durant la jornada es van presentar quatre de les millors experiències de Catalunya relacionades amb la millora de les transicions dels usuaris en el sistema de salut, d’entre les quals se n’han premiat dues, que estan impulsades per l’Institut Català de la Salut a Girona. Les quatre experiències havien estat seleccionades per a ser presentades oralment d’entre un total de 130 propostes rebudes de projectes d’arreu de Catalunya.

El primer premi, valorat en 1.000 € euros i finançat per CSL Vifor, ha estat per la comunicació presentada per Àlex Llobera, en representació de l’Atenció Primària de l’Institut Català de la Salut (ICS) a Girona, coautor del projecte Gestió Documental: Impulsant la Qualitat als Equips d’Atenció Primària. La iniciativa presentada consisteix en la creació d'una eina de gestió documental per a l'atenció primària d'IAS-ICS Girona. Aquesta eina innovadora permet als professionals gestionar de manera eficient tota la documentació necessària, tant per a processos de gestió com clínics i administratius. Els equips de salut generen i utilitzen una gran quantitat de protocols, procediments i guies que requereixen estar sempre actualitzats i accessibles per a tots els professionals. L'eina de gestió documental garanteix un control rigorós de tota aquesta informació, facilitant un accés ràpid i senzill. A més, permet mantenir la documentació actualitzada i gestionar les noves versions que es generen, assegurant que els professionals sempre disposin de la informació més recent i rellevant. Aquesta iniciativa suposa una millora significativa en l'eficiència i la qualitat del treball diari dels equips d'atenció primària. Aquesta eina s’utilitza des de l’any 2019 i s’ha implantat a 37 equips (entre equips d’atenció primària (EAP) i equips d’atenció continuada i urgent –ACUT) de la Regió Sanitària Girona. Actualment hi ha disponibles 3.752 documents i s’han registrat 81.149 consultes als arxius disponibles.

El segon premi, valorat en 500 euros gràcies a la col·laboració de la Diputació de Girona, l’ha rebut el projecte presentat per Xabier Larrea, resident del Servei de Farmàcia de l’Hospital Trueta, amb la comunicació titulada: Disminuint la utilització de fluoroquinolones milloren la sensibilitats dels uropatògens? L’estudi, realitzat a la Unitat de Suport a la Prescripció de la Direcció d’Atenció Primària IAS-ICS Girona i el Servei de Farmàcia de la Regió Sanitària de Girona analitza si existeix una correlació entre la disminució de l’ús dels antibiòtics del tipus quinolones (ex. ciprofloxací) amb una millora de sensibilitat a les bactèries que causen la majoria d’infeccions del tracte urinari. L’estudi conclou que reduint el consum d’antibiòtics i escollint els correctes es millora l'efectivitat i es redueixen les resistències. Així doncs, posa de manifest la importància d’emprar correctament els antibiòtics, només quan calen i el temps que cal.

Per altra banda, ha quedat finalista un tercer projecte amb participació de l’ICS Girona sobre prevenció i control de microorganismes multiresistents entre l’atenció primària i l’Hospital Josep Trueta, així com una quarta iniciativa de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau sobre la definició d’un model de relació entre els professionals i les persones ateses a la unitat de trastorns resistents al tractament del servei de psiquiatria.