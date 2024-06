Girona té la quarta taxa més alta d’estafes informàtiques de l’Estat

«Compte, no cliquis en enllaços desconeguts», «no facilitis el teu número de compte», «no donis dades personals», «vigila amb aquesta nova estafa que (...)». Aquestes són algunes de les frases que els cossos policials difonen sovint per evitar que els ciutadans siguin víctimes d’estafes a Internet. Malgrat els intents per erradicar-les, la realitat és una altra: els fraus a la xarxa es troben a l’ordre del dia i no sembla que toquin sostre. Més aviat el contrari, any rere any, les denúncies pugen.

Una mostra que la casuística segueix incrementant-se són les dades del primer trimestre d’aquest any a la província de Girona. Els fraus cibernètics han escalat un 18,8% respecte al mateix període de l’any anterior. En total, s’han denunciat 2.258 casos.

Aquestes dades de cibercriminalitat situen Girona com la quarta província amb la taxa més alta d’estafes informàtiques de tot l’Estat. L’índex és de 274,28 casos per cada 100.000 habitants a la província.

Aquesta xifra catapulta Girona en un lloc molt destacat del top 10 de províncies amb més incidència. Àlaba, amb 1.130 estafes, és la que té la taxa més elevada, amb 333,09 casos per cada 100.000 habitants. La segona és la de Segòvia amb 311,41 i la tercera recau en Biscaia amb un índex de 295,10 de fets per cada 100.000 habitants.

A la cua del llistat de totes les províncies d’Espanya hi ha Melilla amb 109 casos i un índex de 126,51. El segon territori amb menys incidència és La Rioja amb una taxa de 128,57 i un total de 417 estafes informàtiques

Els fraus informàtics a tot Espanya també han viscut un increment durant el primer trimestre, una pujada menor que a Girona, en un 14,3%. Passant de 96.482a 110.268 estafes.

Efecte grans ciutats: el 48%

Les estafes informàtiques tenen especial incidència a les grans ciutats gironines. Una mostra d’això és que el 48% de totes les denunciades han tingut lloc en aquests grans nuclis de població. S’hi han registrat 1.171 estafes informàtiques.

Per ciutats, la que més ciutadans han patit i denunciat aquests enganys cibernètics va ser com és d’esperar per l’alta nombre de població la de Girona amb 350 casos. El segon lloc va ser per Figueres (140) i el tercer per Olot(110).

Els fraus electrònics han crescut durant el primer trimestre a totes les grans ciutats de la província amb excepció de Banyoles, on han experimentat una caiguda del 24% passant de les 75 de l’any passat a les 57 de gener a març de 2024.

