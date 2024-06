Unes 800 persones participen a les activitats dels mercats gironins

Unes 800 persones han participat, recentment, en les propostes programades durant dues setmanes a la setena Setmana Internacional dels Mercats.

L’objectiu de l’esdeveniment era destacar el valor dels productes del territori i demostrar que és possible fer una cistella de la compra de proximitat, equilibrada i saludable sense que el cost sigui elevat.

Es van realitzar tallers de cuina creativa, demostracions de cuina de mercat, tastos de formatges i vins, i una xerrada sobre alimentació i salut. A més, el mercat del Lleó de Girona va repartir 5.000 bosses isotèrmiques per fidelitzar els clients. Tots els responsables van valorar positivament aquesta edició perquè va generar més moviment de l’habitual en els mercats i per la repercussió obtinguda a les xarxes socials.

Des de l'any 2018 la Diputació de Girona està adherida a la campanya internacional «Love Your Local Market» («Estimo el meu mercat») per reivindicar els mercats com a àgora dels municipis i convertir-los en punt de trobada i relació per a la ciutadania, i d'aprenentatge en matèria de productes.

La campanya l'han organitzat conjuntament els mercats de Girona, Olot, Palafrugell, Palamós, Portbou, Roses, Salt i Sant Feliu de Guíxols, integrants de la Xarxa de Mercats Sedentaris de Girona (XMSG), amb la participació activa de la Diputació de Girona.