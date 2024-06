«El resultat depèn molt de com es motiva per treballar»

La riquesa del debat entre professionals de sectors molt diferents és el que ha permès posar a sobre la taula del Consell de Girona del Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani moltes visions diverses sobre els temes que s’han treballat. I la riquesa d’aquest debat ha portat a la riquesa de l’anàlisi per arribar a conclusions i propostes de futur.

El Consell «Igualtat d’oportunitats per a totes les persones» està integrat per la directora de l’escola Les Alzines de Girona, Esther Latre; la directora general de la Fundació Eurofirms, Maria Jordà; Mireia López, subdirectora d’Eurofirms; el director de Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona i coordinador de l’àmbit social de San Juan de Dios España, Salvador Maneu; el director de la Fira Mediterrània, Jordi Fosas; el responsable de Frater, Joan Vicenç Cordonet; el director de la Fundació Autisme Mas Casadevall, Pep Mendoza; la inspectora d’Educació, directora dels Serveis Territorials d’Economia i Hisenda a Girona i exdirectora d’institut, Raquel Robert; el metge i exdegà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona, Joan San i el director general per a la Promoció i Defensa dels Drets Humans de la Generalitat, Adam Majó. El Consell està presidit per Josep Callol, director de Diari de Girona, comissariat per Manuel Rullo, director Centre Fundació la Caixa a Girona i té com a relatora Lada Servitje, doctora en Ciències Humanes i de la Cultura per la Universitat de Girona.

Accés a la salut

El doctor Joan San va fer molta incidència en les seves intervencions a les reunions del Consell en la necessitat d’escoltar a les persones quan van a una consulta mèdica i es va preguntar «perquè hi ha d’haver una taula?» entre el metge i el pacient. L’exdegà de la facultat de Medicina de la UdG va fer una aposta clara per la primària: «a l’especialista s’hi ha d’anar quan han passat pel generalista. L’assistència generalista a Girona és modèlica. A l’especialista s’hi ha de dirigir quan toca».

Joan San va afegir que «ja n’hi ha prou de fabricar malalts; escoltem a les persones. Enteneu que quan feu una recepta esteu fabricant un malalt. Hem d’escoltar a les institucions i als professionals. Medicalitzar és no atendre a les persones». Va explicar que sovint professionals o alumnes li pregunten: «i si no medico, què faig?». La resposta sempre és: «aquí et vull veure».

Mireia López d’Eurofirms va destacar la importància de l’«urbanisme i de com es dissenyen les ciutats» en els problemes de salut i va destacar la relació amb el canvi climàtic. Francesc Torralba, coincidint amb els altres dos membres del Consell va dir que «l’entorn té molt a veure amb l’aire que respirem».

Pep Mendoza va coincidir que és important centrar-se en la persona i va fer èmfasi en la manca d’atenció vers a les persones amb discapacitat. Va posar com a exemple que «el sistema està preocupat pel colon, les mamografies, etc., però de les persones amb trastorn de l’espectre autista (TEA) no se’n preocupen». Va proposar «programes per solucionar-ho» i va afegir que és «important com podem avançar en els temes de discapacitat cognitiva. Hi ha una mancança increïble i a vegades en els trastorns de conducta, s’ha de conèixer i ajudar amb la teva mirada».

Accés a l’habitatge

Salvador Maneu va destacar el baix percentatge de l’habitatge social a Espanya, «un 2%, mentre que en altres llocs està al 20 o el 30%» i va plantejar diverses «grans línies» per resoldre el dèficit: «capacitat inversora de les administracions; mesures fiscals; incentivar la iniciativa privada; una inversió d’impacte, hi ha inversors que busquen impacte social; mesures correctores o l’índex de referència de preus». Maneu va afegir que hi ha «zones molt tensades i d’altres que ningú hi vol anar. Caldria reforma legislativa».

Fluxos migratoris

Adam Majó va fer una defensa de l’accés a la funció pública de les persones migrades. «Hi ha molta gent que ha vingut de fora i no tenen accés a les professions de l’administració. Es veta a una part important de la joventut» i va destacar que la població estrangera pot sentir «desarrelament i sensació de rebuig». Va posar com a exemple el sector de la salut on s’han incorporat professionals d’altres països «perquè aquí no n’hi ha».

Accés a l’educació

Francesc Torralba va sintetitzar en sis punts, els principals problemes de l’educació: «1-analfabetisme digital; 2-paternalisme educatiu. Els estudiants universitaris se’ls resol sempre els problemes. 3-tecnodependència i cultura de la dispersió. Dificultats per concentrar-se. Dispersió és el contrari a la concentració i en el cas de la tecnodependència, ja es parla d’addició; 4-l’autoritat del mestre s’ha perdut i ens portarà a dificultats per trobar gent que vulgui ensenyar; 5-caràcter efímer del sistema educatiu. Molts canvis. No es poden enfortir valors i hi ha una crisi d’autoestima del docent; 6-banalització dels referents clàssics. Reducció del llenguatge i capacitat d’emparaular la realitat. Empobriment del llenguatge preocupant. Com fer un ús racional dels instruments (pantalles). Cal una Mirada crítica».

Esther Latre va considerar que és «important que el mestre acompanyi a cada alumne; guiar-lo perquè creixi i fer-li veure que ha de millorar». Segons ella cal «formació de pares» perquè «no hem de ser pares helicòpters; no els hem de sobreprotegir».

Transversalitat

Els quatre temes escollits són absolutament transversals i un dels debats es van fusionar migració i educació. Esther Latre va parlar de les dificultats que tenen alumnes migrants a les escoles. Va assegurar que el resultat «depèn molt de com se’ls motiva per treballar. Tenim persones nouvingudes, però el que vol i ho sap aprofitar acaba batxillerat».

Joan San, en aquest aspecte va afegir que «a Medicina tenim gent de mitjana i baixa classe. No només classes altes. És un tema de cultura, i si vol, pot. Hi ha gent que truca a la porta i si no obrim la porta, no passaran».