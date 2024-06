Un únic abocador per als residus perillosos a Catalunya

Les 16 hectàrees de l’abocador de Can Palà, a Castellolí, són l’únic lloc de tot Catalunya on s’autoritza llançar i enterrar residus industrials perillosos, inclòs tot l’amiant que es retira a la comunitat i les cendres de tres incineradores d’escombraries urbanes.

La parcel·la encara la que, per ara, es preveu que sigui l’última dècada en què funcioni com a abocador. «La concessió és fins al 2035, però la vida de la instal·lació acabarà entre el 2032 o el 2034, quan finalitzi l’ompliment», estima Xavier Mundet, gerent d’Atlas Gestión Medioambiental, l’empresa encarregada de Can Palà.

Després de la clausura, el lloc ha de mudar d’aspecte. Es pronostica que, a partir del 2030, comenci a plantar-s’hi vegetació i que, després de tres dècades de revisions posteriors al tancament, milions de tones de residus quedin sepultats sota 2.080 arbres -seran garrics, pins i alzines-, 27.050 exemplars de plantes i arbustos -ginebrer, llentiscle, romaní, farigola…- i, també, cultius de secà. S’escolliran d’arrel curta, perquè no travessin la capa d’argila, làmines geosintètiques, drenatges i terres vegetals que aïllarà la runa.

Tot abocador sol acabar amb plantacions a sobre per ser camuflat i igualat amb el paisatge. L’excepció en aquest cas és que el que l’espessor cobrirà seran les substàncies més tòxiques que continuen traslladant-se a un dipòsit a Catalunya, després de ser tractades perquè no resultin corrosives, inflamables o explosives. «No hi ha d’haver cap interferència entre els cultius i la massa de residus. Hi haurà set o vuit metres de capes superficials de protecció», puntualitza Mundet.

Sense accés fins al 2062

El desenllaç que Castellolí entreveu en l’horitzó planteja reptes sobre la gestió de residus. L’accés al paratge es restringirà almenys fins al 2062, mentre es practiquin inspeccions mensuals, semestrals i anuals per comprovar si s’escampa contaminació a l’atmosfera i les aigües subterrànies.

«Aquests dipòsits es construeixen en zones on és improbable que hi hagi activitat sísmica, i queden confinats sota terra i no han de donar cap problema», diu Joaquim Rovira, professor de Toxicologia de la Universitat Rovira i Virgili. «Ara bé, no és la solució ideal per a cap tipus de residu. És com aixecar una mica la catifa i posar-hi les escombraries a sota», compara.

Rovira ha participat en estudis sobre les emissions de l’abocador de restes perilloses: «En línies generals, es troben nivells més elevats de dioxines i metalls dins de l’abocador, però, quan sortim, els nivells descendeixen. En les dues poblacions més pròximes, Castellolí i Òdena, tenen nivells normals, com els d’altres municipis», assenyala.

El nou govern català haurà de resoldre on es transporten els residus industrials que es continuïn generant d’aquí a una dècada, quan venci el permís a Castellolí. Fonts de la Generalitat assenyalen que seria factible incloure més terreny en la població de l’Anoia per continuar traslladant-hi residus i que també hi ha la possibilitat d’optar per una altra ubicació.

La Generalitat té una petició de l’empresa Atlas sobre la taula perquè la capacitat de Can Palà augmenti un 23,9%, fins a 2,62 milions de metres cúbics. En cas d’aprovar-se, el marge que li queda per emmagatzemar residus es doblarà d’unes 600.000 tones a 1,2 milions.

L’increment ha d’alleugerir la digestió del desmantellament obligatori d’amiant, que la Unió Europea exigeix erradicar d’aquí al 2032. Tot i així, queda més asbest per eliminar que el que el dipòsit podrà admetre, i pot ser que l’ampliació no sigui suficient. «Sí que ho serà per a una part important. D’altra banda, treballem amb l’administració perquè sempre hi hagi espai disponible», comenta Mundet.