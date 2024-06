L'aeroport de Girona frega el mig milió de passatgers entre gener i maig

L'aeroport Girona-Costa Brava frega el mig milió de passatgers entre gener i maig, un 84,7% més que l'any passat. En concret, al llarg d'aquest 2024 hi ha hagut 495.875 viatgers que han passat per la terminal de Vilobí d'Onyar. I d'aquests, gairebé la meitat (217.724) ho han fet només durant el maig, cosa que confirma el revulsiu que ha suposat l'entrada en temporada d'estiu i l'increment de rutes operades per Ryanair i altres companyies com la britànica Jet2.com. Tot i els bons registres, però, aquest 2024 encara s'està lleugerament per sota xifres prepandèmia (en concret, un 4%). Pel que fa a operacions, durant el maig l'aeroport ha operat 2.390 aterratges i enlairaments, un 53,3% més en comparació amb el mateix mes del 2023.

Les apostes de les aerolínies Ryanair i Jet2 han ajudat a incrementar de forma notable el nombre de passatgers a l'aeroport de Girona, que aquest mes de maig ha comptat amb 217.724 usuaris. Es tracta de pràcticament el doble dels que hi havia l'any passat, quan la terminal gironina va acollir 122.918 passatgers.

De tots ells, l'àmplia majoria han viatjat amb Ryanair. L'aerolínia de baix cost ha tingut 176.087 usuaris que han volat des de l'aeroport de Girona, 20.000 més que el mes d'abril però més del doble dels que ho van fer l'any passat. Al maig de 2023, Ryanair va tenir 86.372 passatgers a Girona, un 103,9% menys dels que ha tingut aquest any. Això es deu a l'increment de rutes i freqüències que la companyia irlandesa està programant per aquest estiu.

Jet2 és una altra de les companyies que ha anunciat una aposta per la programació d'estiu a l'aeroport de Girona. De moment, la companyia britànica ha transportat 15.373 passatgers al maig, amb un increment del 23,9% en comparació amb ara fa un any (al maig del 2023 va tenir 12.412 passatgers).

També han crescut els viatgers que han optat per anar amb Transavia, tot i que de forma més modesta. Es tracta d'una companyia que ofereix vols de Girona als Països Baixos en els mesos d'estiu. Aquest maig, la companyia ha registrat 16.518 passatgers, un miler més que els de Jet2 i també un 9% més dels que va tenir el mateix mes de l'any passat (15.159).

Aquest increment de passatgers es deu, sobretot, a l'augment de l'activitat que ha tingut la terminal gironina aquest mes de maig. En els últims 30 dies l'aeroport ha registrat 2.390 aterratges i enlairaments, que suposa un 53,3% més que el maig de l'any passat. Pel que fa a operacions comercials, però, l'augment encara és més notable. En l'últim mes s'han fet 1.624 operacions i suposa un 70,8% més de les que hi va haver el maig de l'any passat.

Creixen els passatgers britànics

A nivell de nacionalitats, el Regne Unit ha estat el mercat que lidera el nombre de passatgers des de l'aeroport de Girona. En concret, 65.945 britànics han trepitjat la terminal gironina al llarg del mes de maig i això suposa un 30,6% més dels que ho van fer el mateix mes de l'any passat. En segon lloc hi ha el mercat alemany, amb 40.391 passatgers i un increment del 77,4% i el segueix els visitants de Països Baixos amb 25.685 passatgers (que sumen un increment del 68,9%).

De tota manera, la ruta més utilitzada des de l'aeroport de Girona és la que uneix la terminal de Vilobí d'Onyar amb Brusel·les Charleroi. En l'últim mes l'han fet servir 18.446 persones i suposa un 82,5% més de passatgers en comparació amb l'any anterior. En segon lloc hi ha la ruta amb Londres-Stansted, que ha tingut 14.115 passatgers i retrocedeix un 26,3% en comparació amb el maig del 2023. La connexió amb Baden-Baden (Alemanya) també ha obtingut molt bons resultats sent la tercera ruta més freqüentada amb 12.196 passatgers i un increment del 106,5%.