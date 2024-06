Cheb Redouane, el cantant resident a Girona que concertava parelles de fet irregulars

A les nits agafava el micròfon en karaokes i sales de festes de Girona i delectava a la comunitat marroquina amb cançons tradicionals del seu país. De dia, dirigia l'organització que, segons la policia, portava més de dos anys trampejant parelles de fet entre immigrants irregulars, als quals cobraven 12.000 euros, i espanyols que es prestaven a empadronar-se i unir-se a ells a canvi de 8.000 euros.

Els investigadors creuen que Redouane Tounzi, 'Cheb Redouane' a YouTube, no feia concerts musicals com a tapadora, per ocultar el seu modus vivendi real, sinó que aprofitava que les seves actuacions havien adquirit una certa popularitat entre la comunitat marroquina assentada a Catalunya per "captar" més clients per a la seva xarxa.

El Bertín Osborne marroquí

"Havia fet contactes en una comunitat que és molt nombrosa sobretot a la província de Girona, on tenia un cert predicament i tothom el coneixia. El seu 'negoci' funcionava pel boca a boca, s'havia corregut la veu entre immigrants irregulars i entre espanyols en dificultats econòmics disposats a formar part del frau", apunten fonts al corrent de la investigació.

El cantant i influencer, de 47 anys i pare de dos fills, que difonia vídeos dels seus concerts a les xarxes socials (un d'ells, un videoclip gravat als carrers d'Empuriabrava i Barcelona, va servir a la policia per identificar-lo), s'havia instal·lat en un pis de Figueres al costat de la seva xicota, també marroquina. Portaven una vida discreta, més enllà que a Cheb Redouane "li agradava presumir i despertar admiració com a cantant, sobretot entre les dones, volia convertir-se en el Bertín Osborne marroquí", apunten a aquest mitjà les fonts consultades.

BMW i cotxes d'alta gamma

Més enllà d'això, la parella feia vida normal: "tan normal com pot ser viure en un bon pis sense pagar lloguer ni hipoteca, canviar constantment de cotxe i sortir de festa i a locals nocturns, tot això sense ocupació legal coneguda", afegeixen. En els vuit mesos que va estar vigilat per la policia, Tounzi "va comprar i va vendre diversos cotxes d'alta gamma, de marques com BMW".

Tant l'influencer marroquí com la seva xicota han estat detinguts al costat d'altres nou persones en l'operació Triangulo de la Policia Nacional després d'una investigació de vuit mesos per part de la Comissaria General d'Estrangeria i Fronteres. En aquest temps, segons les perquisicions, l'organització liderada per Tounzi va aconseguir inscriu-re almenys a 77 parelles joves (per cridar menys l'atenció) de manera fraudulenta en diferents registres de Catalunya, pels quals hauria cobrat més d'un milió d'euros.

França i Bèlgica

Però la trama de Tounzi no actuava com altres xarxes d'immigració il·legal. L'home havia innovat, segons sosté la policia. Cheb Redouane tenia la seva xarxa de clients marroquins fora d'Espanya, a França i Bèlgica. Els immigrants que vivien en aquells països i volien regularitzar la seva situació, venien al nostre país, s'inscrivien com a parella de fet amb un espanyol o espanyola, amb ajuda de Tounzi, i tornaven a casa amb els papers en regla; així era més difícil que el frau fos descobert.

Pisos de seguretat

L'organització s'encarregava de tot: una vegada que havien pagat els 12.000 euros que els exigien, un dels xofers de Tounzi anava per ells i els traslladava fins a Figueres, on la trama tenia diversos pisos de seguretat. Una vegada allà, els marroquins havien d'abonar 50 euros al dia per viure amuntegats, segons la policia. S'ocultaven el temps necessari fins completar els tràmits necessaris per unir-se legalment a un ciutadà espanyol que, per la seva precària situació econòmica, acceptava participar en l'engany a canvi d'embutxacar-se 8.000 euros.

Les dones de l'organització s'encarregaven d'acompanyar-los a totes les cites que tenien amb l'Administració i els anaven indicant el que havien de dir i fer. El propi Tounzi assistia també a moltes d'aquestes gestions i s'encarregava ell mateix del tracte amb els clients, d'acord amb les fonts consultades.

Després de passar a disposició judicial, el líder de la trama va ser posat en llibertat. Els onze arrestats estan acusats de delictes de pertinença a grup criminal, afavoriment de la immigració il·legal i falsedat documental. Fins a la seva detenció, a Tounzi li constaven antecedents per delictes de violència de gènere, trencament de condemna, amenaces i lesions. Ara, la justícia decidirà si, com apunta la investigació de la policia, també va pastar una petita fortuna orquestrant parelles de fet falses.