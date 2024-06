Enxampen al País Basc una jove buscada per robar joies a dones d'edat avançada a Olot amb el mètode de l'abraçada

Els Mossos recomanen evitar fer ostentació de joies o rellotges d’alt valor econòmic a la via pública així com desconfiar de les persones desconegudes que es mostrin molt efusives i envaeixin el nostre espai personal. No s'ha de permetre mai el contacte físic com una abraçada o que ens agafin les mans.

Si som víctimes o testimonis d’un delicte cal avisar al telèfon d’emergència 112 o denuncia-ho a la comissaria més propera.