Estafa en criptomonedes a Girona: investiguen un cas de 600.000 euros i 18 víctimes

La Guàrdia Civil ha investigat set persones a Espanya com a presumptes autores d'un delicte d'estafa a través de la inversió en criptomonedes per més de 600.000 euros a 18 persones, algunes a Catalunya, fent ús de la cara d'un conegut polític com a mètode d'atracció a les víctimes.

La denominada Operació Odiel 22-Trácala va començar arran d'una denúncia d'un ciutadà a Moguer (Huelva) en què precisava que havia estat estafat després de fer unes inversions en un conegut portal de criptomonedes per valor de prop de 80.000 euros, ha informat la Guàrdia Civil en un comunicat. L'organització criminal, a través d'anuncis a diferents xarxes socials i amb el suport, suposadament, de la imatge d'un polític conegut, van inspirar confiança en la víctima per fer unes inversions en suposades pàgines de criptomonedes, que van resultar ser també fraudulentes.

Així, sota aquest marc d'aparent de legalitat i amb l'esperança o promesa d'obtenir grans beneficis en poc temps, van aconseguir que la víctima invertís grans sumes de diners, que eren adreçats a comptes controlats per l'organització, en lloc de la cartera d'inversió promesa. En el transcurs de la investigació, s'ha relacionat vuit persones de diferents punts geogràfics, una d'elles morta el desembre passat, com els suposats autors d'aquest entramat d'estafes, sent necessària la col·laboració i coordinació amb les comandàncies de Madrid, Jaén, Girona, Granada, Pontevedra, Saragossa i Màlaga.

A més, s'han bloquejat vuit comptes bancaris on es repartien els beneficis, que superaven els 600.000 euros estafats a un total de 18 víctimes de les províncies de Huelva, Madrid, Àvila, Tarragona, Lleida, Barcelona, les Balears, Navarra i València, i no es descarta que puguin aparèixer més perjudicats. Aquesta organització no només operava a nivell nacional, sinó també en àmbit europeu, amb comptes bancaris amb seu a Lituània, Bèlgica, França o el Regne Unit.

L'operació ha estat duta a terme per l'àrea d'Atenció al Ciutadà del Lloc Principal de la Guàrdia Civil de Moguer.