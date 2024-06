Gairebé el 80 % dels ajuntaments gironins ja estan adherits al visor cartogràfic SITMUN

Coincidint amb el desè aniversari de l’adhesió a la Xarxa Europea SITMUN, la Diputació de Girona va organitzar ahir la novena assemblea d’aquesta xarxa, que es reuneix anualment per tractar aspectes de millora i coordinació en relació amb el Sistema d’Informació Territorial Municipal (SITMUN), una plataforma que permet crear aplicacions d’informació geogràfica.

A més de la Diputació de Girona, van participar en la jornada càrrecs electes i tècnics d’altres socis de la Xarxa Europea SITMUN: els consells insulars de Mallorca i Menorca; el Départament des Pyrénéés-Orientales, les diputacions de Barcelona, Lleida i Tarragona; el Gobierno de Navarra, i la Universitat de les Illes Balears.

El vicepresident primer de la Diputació de Girona, Pau Presas, va donar la benvinguda a l’assemblea, que va tenir lloc a la Casa de Cultura de Girona, incidint en la necessitat de treballar «de forma col·laborativa per optimitzar els recursos en la gestió de les dades geogràfiques. Cal apostar per estandarditzar els models i la recollida de dades per fer economia d’escala».

En aquest sentit, el vicepresident Pau Presas va recordar que, des del desembre del 2016, la corporació disposa d’un visor cartogràfic propi, la Xarxa Local SITMUN - Girona, per tal de posar a disposició dels ajuntaments i els ens locals de la demarcació una «eina pròpia, útil i gratuïta» que permet visualitzar i gestionar de forma estructurada tota la informació geogràfica disponible, a diferents escales i per a tots els municipis.

Fins ara, hi ha 185 ens locals de les comarques gironines adherits: gairebé el 80 % dels ajuntaments (176 dels 221); els consells comarcals del Baix Empordà, el Gironès, la Garrotxa, el Pla de l’Estany, el Ripollès i la Selva; l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de l’Estartit; l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, i la Mancomunitat del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i del Baix Ter. En total, hi ha gairebé un miler d’usuaris únics d’aquests ens locals (989).

En creixement continu

El propòsit del visor cartogràfic és oferir informació transversal de les diferents àrees de la Diputació de Girona que es puguin georeferenciar, i consolidar el SITMUN com el sistema d’informació geogràfica de la corporació.

Fins ara, s’han desenvolupat catorze models i aplicacions específiques i un total de 663 capes i mapes carregats, entre els quals hi ha el cens d’activitats econòmiques, el cens d’habitatges i solars buits, la integració del gestor d’expedients en el SITMUN o, recentment, la incorporació de la capa de detecció d’elements d’amiant.

La Diputació de Girona també ha impulsat la creació del sistema SITMUN - «Vespa asiàtica» per establir un registre de dades associat a la detecció d’aquesta espècie invasora a tot Catalunya i compartir criteris per gestionar-la. I, en l’actualitat, està desenvolupant un mapa dels monuments rehabilitats pel servei de Monuments.